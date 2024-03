Gemeente wil vluchtelingen in onbewoonbare huizen: klagen verboden

De gemeente Eersel wil Oekraïense vluchtelingen onderbrengen in twee leegstaande woningen vlak naast Eindhoven Airport. Huizen waarvan ze eerder zelf stelde dat het ‘schrijnende gevallen’ zijn die niet meer geschikt zijn om in te wonen. In het koopcontract staat dat de vluchtelingen niet mogen klagen over (geluids)overlast, zo ontdekte Omroep Brabant. Die ‘monddood-clausule’ blijkt juridisch niet houdbaar.

‘Pokkenherrie’ De actie is opmerkelijk, want destijds waren de betrokken partijen duidelijk over de bewoonbaarheid van deze huizen. Klaas Kopinga van Belangenvereniging Omwonenden Welschap sprak van een situatie waarbij 'mensen echt in de pokkenherrie zitten'.

De bedoeling was om de huizen te slopen, maar onlangs kocht de gemeente ze weer van de luchthaven, voor samen tachtigduizend euro. Dit blijkt uit gegevens van het Kadaster. De sloop is voorlopig uitgesteld: er moeten vluchtelingen in de huizen komen wonen.

De woningen aan de Kerkheide werden eind 2022 voor bijna twee miljoen euro gekocht door Eindhoven Airport. Dit mede met geld van de gemeente Eersel. Aanleiding: ze liggen precies in de aanvliegroute van het vliegveld en de bewoners klaagden vaak over overlast. Een ‘schrijnend geval’ aldus de gemeente en andere betrokkenen.

De vorige bewoners vertelden in 2020 in een brief aan onder meer de gemeente hoe het is om zo dicht bij het vliegveld te wonen: "Van ’s morgens zeven uur tot middernacht, zeven dagen per week hebben wij geen rust!!!!’ schreven ze. Het lawaai zou volgens hen vaak de honderd decibel overschrijden. Ze sloten af met een noodkreet: "Wij zijn ook Brabanders. Waarom moet wij dit alles accepteren?"

‘Klagen verboden’

De klachten leidden uiteindelijk dus tot een uitkoop. Maar de gemeente is van gedachte veranderd, de bedoeling is nu om achttien Oekraïense vluchtelingen in de huizen te plaatsen. Volgens de gemeente is de opvang tijdelijk uiterlijk 1 januari 2028 moet het klaar zijn. Al staat in het koopcontract dat die periode nog verlengd kan worden.

De urgentie van het vluchtelingenprobleem gaf voor de gemeente de doorslag, zo laat ze in een reactie weten. Een aantal van de vluchtelingen zou nu al op een andere plek in Eersel wonen.

Hebben vluchtelingen dan geen last van vliegtuigherrie? Opvallend is een passage in de koopakte, waarin staat dat klagen door de nieuwe bewoners niet is toegestaan. Ze moeten de ‘overlast, waaronder doch niet uitsluitend geluidoverlast, uitdrukkelijk aanvaarden’ en ‘afzien van schadeaanspraken of schadeclaims’, zo valt er te lezen.

‘Een brug te ver’

Volgens jurist Rogier Izeboud uit Breda kan je zoiets helemaal niet vragen. Hij zegt dat dit soort ‘monddood-clausules’ al langere tijd omstreden zijn, maar in dit geval zou de eis waarschijnlijk zelfs geen standhouden bij de rechter. Dit omdat de Oekraïners er niets over te zeggen hebben gehad. “Je ontneemt iemand de gang naar de rechter, dat is echt een brug te ver”, aldus Izeboud.

Een woordvoerder van de gemeente ziet dat anders. De bewuste passage zou slaan op de gemeente, die zou geen aanspraak op regelingen voor omwonenden kunnen maken. In het koopcontract wordt echter duidelijk over 'tijdelijke bewoners' gesproken, de gemeente Eersel moet deze bewoners op de eis wijzen, zo staat er: