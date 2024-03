Ondernemersvoorman blij met miljardensteun voor Brainport: 'Landsbelang'

Ondernemersvereniging VNO-NCW is blij met de grote zak geld die richting de Brainportregio komt. "Het is een verstandig en moedig besluit van het demissionaire kabinet. Dit is in het landsbelang", stelt voorzitter Erik van Schagen van VNO-NCW Brabant.

"We hebben geld gevraagd voor alles wat de groei moet faciliteren. Bij elkaar opgeteld hebben we om zeven tot acht miljard euro gevraagd. Ik denk dat het heel noodzakelijk is om het geld hier te investeren. De uitdaging is nog groot om, naast het geld, ook tot uitvoering van de plannen te komen", vertelt Van Schagen dinsdag bij het Radio 1 Journaal.

Het demissionaire kabinet is van plan de komende jaren miljarden te investeren in de regio Eindhoven. Het geld is bedoeld voor woningen, infrastructuur, onderwijs en zorg. Den Haag wil er alles aan doen om grote bedrijven als ASML en NXP in Nederland te houden. Om hoeveel geld het precies gaat en hoe het uiteindelijk verdeeld wordt, is nog niet duidelijk.

Hij verwacht dat er in de regio de komende jaren nog eens honderdduizend extra arbeidsplaatsen bij komen, ongeveer net zoveel als het aantal inwoners van een stad als Helmond. Dat betekent ook dat er verspreid over de regio flink wat extra huizen gebouwd moeten worden. "We moeten hier verdichten, maar we moeten ook de kwaliteit van leven goed houden. Deze extra arbeidsplaatsen zijn een enorme kans voor niet alleen deze regio, maar voor het hele land."

Op een extra spoor richting chipmachinefabrikant ASML in Veldhoven hoeven we volgens Van Schagen in ieder geval niet te rekenen. "Het is niet zozeer dat we ineens een nieuwe spoorlijn willen aanleggen", legt hij uit. "Het is vooral een kwestie van de bestaande infrastructuur verbeteren."

Lukt dat wel, een complete stad erbij bouwen met alle voorzieningen die daarbij komen? "Die plannen zijn gemaakt", stelt Van Schagen. "Het geld is één. Sommige dingen zoals infrastructuur en de stroomvoorziening zijn nu al erg nijpend. Dat kost tijd om het aan te pakken. Neem het openbaar vervoer, dat is nu nog onder de maat, waardoor mensen nog te vaak de auto nemen."

Niet iedereen in de regio is even enthousiast over het verder dichtbouwen van de Brainportregio, weet ook de ondernemersvoorman. "Er is een discussie gaande of we de groei niet moeten remmen", realiseert hij zich. Zelf is hij ervan overtuigd dat dat niet de juiste ontwikkeling is.

Je ziet volgens hem dat de mensen in deze tijd in een stadse omgeving willen wonen, maar ook van de natuur willen kunnen genieten. "Het gaat om het evenwicht", stelt Van Schagen. En mensen die de groei willen remmen, onderschatten volgens hem wat er gebeurt als de regio stil komt te staan. "We moeten deze groeikansen benutten", benadrukt hij.

Over de toekomst van bedrijven als ASML en NXP in de regio is hij positief, nu er veel geld richting de regio Eindhoven lijkt te komen. "We moeten het samen oplossen, maar het feit dat Den Haag nu reageert, maakt de kans groot dat deze bedrijven nu wel hier blijven."

