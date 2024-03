Kindje is nog niet geboren en staat al op wachtlijst voor opvang en zwemles

Een kindje op komst, ultiem geluk voor veel koppels. Maar voor je wegdrijft op een roze wolk, volgt hier een advies: kom op tijd in actie! Bij de kraamzorg, kinderopvang en de zwemles zijn de wachttijden lang. "Wij schreven ons al in bij de opvang toen ik nog zwanger moest worden."

Marie-Helène uit Rijen wist dat het aantal plekken bij de kinderopvang beperkt is en dat wachtlijsten de nieuwe realiteit zijn. Nog voordat ze überhaupt zwanger was, besloten zij en haar partner hun toekomstige kindje daarom al in te schrijven. "We meldden ons aan bij twee kinderopvangcentra", vertelt ze. "Daarop kregen we te horen dat we pas in 2025 één dag per week terechtkunnen."

Ondertussen is ze wel zwanger. Alle zelfstandige kraamverzorgenden en kleine praktijken voor de kraamzorg zitten vol, zo ondervond ze. "We hebben ons aangemeld rond de twaalf weken zwangerschap, maar eerder is nog beter", adviseert ze.