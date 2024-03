Duizenden satéstokjes prikken op Paaspop: 'keihard bikkelen' voor Theo

Zijn eigen foodtruck begon als een droom, maar na een wijntje bij zonsondergang op Aruba werd deze droom werkelijkheid. Sinds een paar jaar verkoopt Theo van der Dungen uit Schijndel stokjes saté in zijn eigen foodtruck: Satheo. Hij mist inmiddels bijna geen festival en trekt met zijn ‘gekheid op een stokje’ veel bekijks: “Het is geen romantiek, maar keihard bikkelen”, zegt hij. Ook dit weekend op Paaspop.

Theo is een ondernemer in hart en nieren. Net voor de coronatijd verkocht hij zijn standbouwbedrijf en besloot hij met zijn vriendin op vakantie te gaan naar Aruba. Daar stelde zijn vriendin een vraag die het leven van Theo op zijn kop zette. “Ze vroeg of ik nog plannen of dromen had voor de toekomst”, vertelt Theo. “Ik wilde altijd een eigen restaurant in het buitenland. Maar vanwege de kinderen wilden we dichtbij blijven. Toen kwam het idee van een foodtruck.”

"Het is niet voor niets alle gekheid op een stokje."

En zo begon een avontuur. Alles ging Theo voor de wind. “De naam ‘Satheo’ lag al sinds 2003 vast. Het is een keer als een geintje begonnen, maar ineens viel alles samen. Het concept stond en ik kwam een ME-busje tegen dat later mijn foodtruck werd.” De kraam van Theo is een opvallende verschijning. “Het is niet voor niets alle gekheid op een stokje. We maken er een beleving van. Wij hebben een politieblouse aan, op het busje zitten een nepcamera en tralies en zo nu en dan sta ik vuur te spuwen op het dak.”

"Sjouwen, sjouwen en nog meer sjouwen."

De combinatie van goeie saté en de sfeer is volgens de Schijndelse ondernemer de sleutel tot zijn succes. Tot het eind van het seizoen is hij zo goed als volgeboekt. “We staan onder meer op Nirwana, de Zwarte Cross, Kamping Kitsch Club en de 4Daagse”, vertelt hij, kijkend op een grote kalender. “Het is wel echt hard werken”, benadrukt Theo. “Het is sjouwen, sjouwen en nog meer sjouwen. Op Paaspop bijvoorbeeld gaan er wel tienduizend stokjes doorheen. Dat kan ik niet meer zelf prikken. Ik heb gelukkig hulp van veel mensen.” Een paar jaar geleden is hij verhuisd. Sindsdien woont Theo tegen het terrein van Paaspop aan. Zijn vorige huis was veel te klein geworden voor zijn business. "Dit huis heeft allemaal stallen die de vorige eigenaar gebruikte voor paarden. Nu is het mijn keuken en koeling”, vertelt hij trots.

"Ik zou willen dat ik het twintig jaar eerder had gedaan."