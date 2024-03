Peter Gillis bedankt de brandweer na uitslaande brand op park Prinsenmeer

Op vakantiepark Prinsenmeer van Peter Gillis in Ommel was vrijdagnacht een grote uitslaande brand. De brandweer rukte massaal uit maar kon niet voorkomen dat één chalet compleet uitbrandde en een ander vakantiehuisje beschadigd raakte. Eigenaar Peter Gillis was niet op het park, maar werd ingeseind door de brandweer. "Ik was vijftig kilometer verderop en ben meteen naar Ommel gereden. Ik kan alleen maar zeggen dat de brandweer hard gewerkt heeft om verdere schade te voorkomen."

Ook een aantal auto's die in de buurt van de chalets stonden, raakten beschadigd. Er raakte niemand gewond. De politie kon niet uitsluiten dat er sprake is van brandstichting. De plek is daarom afgezet met linten om verder onderzoek te doen naar de oorzaak van de brand.

De brandweer sloeg groot alarm omdat het vakantiepark in het buitengebied ligt en bluswater lastig te bereiken is. Daarnaast waren er gasflessen aanwezig die kunnen ontploffen. De brandweer heeft de brand op afstand geblust vanwege het ontploffingsgevaar. De plek wordt nu als 'plaats delict' behandeld totdat duidelijk is waardoor de brand is ontstaan. Een woordvoerder van de brandweer zei dat de chalets goed te bereiken waren voor de brandweer.

Brandveiligheid

Eerder bleek dat het vakantiepark de brandveiligheid niet op orde had. Als dat afgelopen november niet verbeterd was, hing er een dwangsom van maximaal 25.000 euro boven het hoofd van parkeigenaar Gillis.

Zover is het nooit gekomen want begin december werd het park per direct gesloten. Uit zogenaamd Bibob-onderzoek was gebleken dat de eigenaar het park mogelijk zou gebruiken voor criminele activiteiten. Peter Gillis is nu in onderhandeling met een partij die al zijn 11 parken wil overnemen.

Omdat het park gesloten is, waren er geen vakantiegangers aanwezig op het park. Wel zijn er nog mensen die illegaal permanent op Prinsenmeer wonen. Zij mogen tot 16 september blijven, daarna moeten zij ook vertrokken zijn. De chalets die bij de brand betrokken waren, zijn volgens Gillis van particulieren. De brandweer trof vrijdagnacht niemand aan in deze recreatiewoningen.

