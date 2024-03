Op deze brug hoor je Europapa non-stop: '50 keer op repeat is normaal'

Wie over de Hinthamerbrug loopt in Den Bosch kan het haast niet ontgaan zijn: Daar klinkt sinds zaterdag continu het nummer Europapa van Joost Klein. Verantwoordelijk voor deze enorme promotie van de Nederlandse songfestivalinzending is sluiswachter Koos. Sinds december vorig jaar bewoont hij dankzij Stichting Weeshuisjes het verlaten brugwachtershuisje.

Voor wie zich afvraagt of er echt iemand in het kleine burgwachtershuisje woont? Nee, Koos is een pop en moet voor wat leven in de brouwerij zorgen. Dat lukt aardig, want sluiswachter Koos heeft al veel meegemaakt sinds hij op zijn nieuwe stek zit. Koos Kroket

Eind december stond hokje vol postpakketten, Koos opende als Koos Kroket zijn eigen cafetaria rond carnaval en er werd ook al geschilderd door een kunstenares. Er volgde daarna zelfs een kunstveiling bij het brugwachtershuisje. Maar nu heeft Koos zich volledig toewijd aan Joost Klein zijn songfestival hit Europapa. Die schalt nu bijna non-stop vanuit het hokje over de brug. "Ik kan er geen genoeg van krijgen. Hij gaat soms wel vijftig keer op repeat", laat hij op Instagram weten. Kijkdoos

Het hokje op Hinthamerbrug is omgetoverd tot een soort van Europapa-kijkdoos. Zo is op een oude tv Gerrie van Boven uit New Kids te zien, die ook een rolletje in de videoclip heeft. Vooral het blauwe pak van Koos valt op. Dat lijkt op de outfit van Joost Klein. "Dat is m’n oude trouwpak waar ik twee blikjes bier in de schouders heb gedaan," laat Koos op Instagram weten.

