Minder modder en geen grote incidenten: 115.000 mensen genieten van Paaspop

Eigenlijk is de slotconclusie in Schijndel bijna ieder jaar hetzelfde, los van het weer. Ja, het is vaak koud en nat. En of je ooit met de auto van het terrein zult raken, is van het humeur van de moddergoden afhankelijk. Maar verder werkt de Paaspopformule nog altijd als een tiet. "Minder modder en geen noemenswaardige incidenten."

Het is nog wat vroeg om conclusies te trekken, maar voorzichtig blijkt de Paaspop-organisatie terug op een geslaagde editie. "We kijken tevreden terug. We hebben maatregelen genomen om te voorkomen dat auto's in de blubber blijven steken zoals vorig jaar. Dat is gelukt, mede ook door het weer."

Die voorzorgsmaatregelen bestonden uit: niet meer allemaal parkeren in het gras bij boer Anton, maar parkeren in Rosmalen of Veghel en dan met een pendelbus naar het terrein.

Een fenomeen

Paaspop is de aftrap van het festivalseizoen, met een pril zonnetje en de poncho in de tas. Eigenlijk is het nét iets te koud om lekker te kamperen, maar dat neemt de doorgewinterde Paaspopganger voor lief. Voor sommigen is het sinds een aantal jaar vaste prik, anderen zetten er juist hun eerste festivalstapjes. Dit jaar trok het festival 115.000 bezoekers.

De line-up

Jong en oud, met genres van metal tot house. Noem het op en het staat op Paaspop. Ook dit jaar hoefde de muziekliefhebber niks tekort te komen. We noemen een Anouk, Tiësto, Froukje en 'Murder on the Dancefloor'-fenomeen Sophie Ellis-Bextor. Kon slechter, toch?

