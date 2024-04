Motorrijder scheurt met 277 per uur over de A16: taakstraf en rijverbod

Een 32-jarige motorrijder schaamt zich voor de levensgevaarlijke capriolen die hij in augustus 2020 uithaalde met twee andere motorrijders. De coureurs reden die dag met een topsnelheid van ruim 270 kilometer over de snelweg A16 van Breda naar Rotterdam. Hun rit werd gefilmd en massaal op internet gedeeld. “Ik zou dit nu nooit meer doen. Ik ben pas vader geworden”, vertelde hij woensdag voor de rechtbank in Breda.

De twee andere motorrijders (26 en 27) uit Almere en Rotterdam werden in 2021 al veroordeeld tot twee weken cel en vijf jaar rijontzegging van een motor. Ook gaan ze nog eens twee maanden de gevangenis in wanneer ze weer de fout ingaan, zo bepaalde de rechter toen.

Ook mag de man drie jaar niet op zijn motor rijden. Hij mag nog wel een auto besturen. Mocht hij de komende jaren in een auto in de fout gaan, dan komt ook hier een eind aan.

Normaal gesproken ben je in een halfuur van Breda naar Rotterdam. De drie motorrijders deden er in augustus 2020 elf minuten over. Ze negeerden de maximumsnelheden van 70 en 130 kilometer per uur. Ook reden ze heel dicht op ander verkeer, haalden ze links én rechts in en reden ze over de vluchtstrook.

De officier van justitie citeerde wat mensen achterlieten onder het massaal bekeken filmpje: “Wat een idioten, wat een imbecielen, ze spelen met het leven van anderen.” De officier legde uit dat gezien de enorme snelheid een botsing tot doden of zwaargewonden had kunnen leiden.

De man uit Rhoon kon zich heel goed voorstellen dat er zo op hun rijgedrag wordt gereageerd: “Ik heb zeer onverantwoordelijk en gevaarlijk voor anderen en mezelf gereden. Ik dacht alleen maar gas erop. Onderweg had ik elf minuten na kunnen denken waarom ik dit deed, maar stond er toen geen moment bij stil. Nu kijk ik er met afschuw op terug. Ik herken er mezelf niet in, kennelijk had ik behoefte aan een adrenalinekick.”