112-nieuws: vrachtauto lekt vloeistof • auto landt bij A27 in een beek

13.05

Het verkeer op de snelweg A58 zit het niet mee in de richting van Breda én Eindhoven. Door een auto met pech is tussen Best en knooppunt De Baars een file van 12 kilometer ontstaan. De linkerrijstrook, in de richting van Breda, is afgesloten. Het betekent een vertraging van ongeveer 20 minuten. Ook tussen Bavel en Breda is het filerijden.

In de andere richting is het nog erger: tussen de knooppunten De Baars en Batadorp is er over een afstand van 19 kilometer langzaam rijdend en stilstaand verkeer. De vertraging is hier opgelopen tot ongeveer een half uur.