'Brabant' van Guus Meeuwis is geïnspireerd op eeuwenoud werk van Bach

Guus Meeuwis heeft zijn hit 'Brabant' voor een belangrijk deel te danken aan de klassieke componist Johann Sebastian Bach. Die ontboezeming komt van de schrijver van het nummer, pianist Jan-Willem Rozenboom. "Daar kwam ik pas tien jaar later achter. Het is dan ook niet gestolen, maar geleend."

Rozenboom werkt al lang samen met Meeuwis. Hij zat al als pianist in Vagant, de eerste begeleidingsband die in 1995 doorbaken met 'Het is een nacht...'. Naast 'Brabant' schreef Rozenboom samen met Meeuwis ook de nummers 'Toen ik je zag' en 'Tranen gelachen'. Toen 'Brabant' in 2003 uitgebracht werd, was het niet zo'n grote hit en kwam het niet verder dan de tipparade. "Maar we zijn het blijven spelen", zegt hij lachend.

Dat er in 'Brabant' delen van het werk van Bach van invloed zijn geweest op de compositie, is niet zo vreemd, want van huis uit is Rozenboom klassiek geschoold: hij studeerde in 2000 cum laude af aan het Brabants Conservatorium. "Ik ben opgegroeid met klassiek, pas sinds Guus ben ik meer van popmuziek gaan leren."

Het nummer won snel aan populariteit en staat sinds 2005 ieder jaar stijf bovenaan in de Top 900 van Omroep Brabant. "Natuurlijk is het nummer hartstikke populair in Brabant, maar ook daarbuiten vinden mensen het een fijn lied. Dat komt door het ‘gevoel van thuis’ dat het nummer uitstraalt."

Toen hij Brabant schreef, was de in Eindhoven geboren Rozenboom bezig met zogeheten Goldbergvariaties van Bach. En die zijn zonder dat Roozenboom het zelf in de gaten had in het nummer verwerkt. "Het zat toen blijkbaar in mijn hoofd. Er zitten zeker klassieke elementen in het nummer en de akkoorden zijn zeker van Bach geleend."

Als hij het voordoet - ‘let op mijn linkerhand’ - verandert de compositie van Bach zomaar in Brabant van Guus. "Het is geen plagiaat, misschien ook wel, maar het is plagiaat dat is toegestaan", vindt de pianist.