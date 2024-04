Drie op een rij binnen een week: trainer Brood vertrekt bij TOP Oss

TOP Oss neemt na dit seizoen afscheid van hoofdtrainer Ruud Brood. De ervaren oefenmeester was pas bezig aan zijn eerste jaar in Oss. Het is de derde Brabantse profclub in een week tijd die afscheid neemt van de trainer. Eerder maakten NAC Breda en Jong PSV al bekend dat ze op zoek gaan naar een nieuwe trainer.

TOP Oss begon slecht aan de Keuken Kampioen Divisie en staat momenteel zeventiende. Daarmee is de club niet tevreden. Toch zijn er lovende woorden bij zijn naderende afscheid. “De bijdrage van Ruud Brood aan de professionalisering van onze organisatie hebben TOP Oss sterker gemaakt", aldus technisch directeur Linton Posthumus. Het is niet bekend wie Brood komend seizoen gaat opvolgen.

Ruud Brood heeft als speler en trainer een opvallende statistiek. Hij stond voor TOP Oss namelijk onder contract bij onder andere RBC, FC Den Bosch, Willem II, NAC Breda, Helmond Sport, RKC Waalwijk en PSV. Op FC Eindhoven na dus alle Brabantse profclubs. Of hij het rijtje in de toekomst compleet gaat maken? “Je weet het nooit in de voetballerij, maar ik denk het niet", zei hij eerder dit seizoen tegen Omroep Brabant.

FC Den Bosch

Niet alleen bij TOP Oss staat er volgend seizoen een nieuwe trainer voor de groep. FC Den Bosch zette afgelopen donderdag Tomasz Kaczmarek op straat. "In onze ogen past een ander type hoofdtrainer beter bij een andere speelwijze. De resterende trainingen en wedstrijden willen we gebruiken om de eerste stappen in die richting te zetten", aldus technisch directeur Bernard Schuiteman die op zijn eerste werkdag al dit nieuws bracht. De komende tijd gaat hij op zoek naar een opvolger van Kaczmarek.

Helmond Sport

Drie dagen eerder werd hoofdtrainer Bob Peeters aan de kant gezet bij Helmond Sport. "De komende periode is voor ons belangrijk om het huidige seizoen goed af te sluiten en de benodigde stappen te zetten richting het nieuwe seizoen", zei technisch manager Jurgen Streppel. Kevin Hofland is volgend seizoen trainer in Helmond.

NAC Breda

Drie keer trainersnieuws in een week dus, maar eind maart was er ook nieuws bij NAC Breda. Die club neemt na dit seizoen namelijk afscheid van Jean-Paul van Gastel. Technisch directeur Peter Maas: "Dit doe je liever pas als de competitie beslist is, maar we kunnen nu wel tijdig en gericht doorpakken. Dat doen we in de wetenschap dat de trainer tot op het laatst keihard doorwerkt om voor promotie te blijven strijden."

Jong PSV

Ook PSV had eind maart trainersnieuws. Wil Boessen stopt aan het einde van dit seizoen als hoofdtrainer van Jong PSV. Mogelijk gaat de Limburger wel in een andere rol verder bij de Eindhovenaren.

