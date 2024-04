Actievoerders bekladden universiteit: 'Hypocriet, Shell en ING uitnodigen'

De Universiteit van Tilburg is dinsdagochtend beklad door actievoerders van Extinction Rebellion. ‘Greenwashing’, ‘Shell Hell’ en ‘ING Nee’ staat te lezen op het collegegebouw. Volgens actievoerders is de universiteit hypocriet omdat ze Shell en ING heeft uitgenodigd voor de carrièredagen. De universiteit kijkt daar anders tegenaan: “Wij willen juist het gesprek over duurzaamheid met ze aangaan.”

Volgens een woordvoerder van de Tilburg University waren ze daar verrast door de demonstratie. “Maar we waren niet verbaasd, omdat ze veel universiteiten aandoen. We waren er dus op voorbereid.”

"ING investeert jaarlijks acht miljard in de fossiele industrie.”

Zo’n dertig actievoerders van Extinction Rebellion gingen op verschillende plekken met afwasbare verf aan de slag. Naast het collegegebouw zijn trappen van de bibliotheek en het logo van de universiteit met groene verf beklad. “Verder heeft de SP een spiegel met olie aangeboden aan het college van bestuur”, weet Joyce namens de actievoerders te vertellen. “De universiteit zegt dat ze duurzaamheid, energietransitie en eigen verantwoordelijkheid belangrijk vindt. Tegelijkertijd nodigt ze Shell en ING uit voor de carrièredagen. Dat is hypocriet, want ING investeert jaarlijks acht miljard in de fossiele industrie.” Een woordvoerder van de universiteit is het daar niet mee eens. “Wij hebben die bedrijven niet uitgenodigd, maar onze studenten hebben dat gedaan. Wij delen de zorgen van de actievoerders, maar onze weg op weg naar duurzame verandering is anders.” Zo stelt de universiteit dat ze het gesprek over duurzaamheid juist is aangegaan met Shell en ING.

“Wij komen terug, we strijden tegen de opwarming van de aarde."

Ruim een uur demonstreerde Extionction Rebellion uiteindelijk met flyers en spandoeken bij de universiteit. “De actie zorgt er niet voor dat we Shell en ING gaan weren, want wij vinden de dialoog belangrijk”, zegt de woordvoerder van de universiteit. Joyce van Extinction Rebellion vindt dat de universiteit met deze houding met de rug naar de samenleving en de wetenschap staat. “Wij komen terug. Actievoeren is waarvoor we zijn, we strijden tegen de opwarming van de aarde. Dus we blijven doorgaan.”