112-nieuws: auto slaat over de kop in Asten • ongeluk op N69

11.50

De politie in Tilburg -Centrum is op zoek naar de eigenaren van onderstaande sieraden die zijn gevonden bij een verdachte in een lopend onderzoek. Details over dit onderzoek zijn niet naar buiten gebracht. Ook is niet bekendgemaakt waar de sieraden gevonden zijn. Eigenaren kunnen zich melden bij het politiebureau aan de Stationsstraat 22 in Tilburg met registratienummer 2024097714.