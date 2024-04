Milde straf voor vrouw na bizar ongeluk: 'Maar nog jaar in cel is probleem'

Een 71-jarige vrouw kreeg dinsdag 3,5 jaar cel opgelegd nadat een ruzie om blikschade in 2022 zo uit de hand liep dat daarbij een Poolse vrouw van 38 om het leven kwam. Bij de ruzie in Lith werd het slachtoffer ruim honderd meter op de motorkap van de auto van de 71-jarige meegenomen, vervolgens gelanceerd en overreden. "3,5 jaar is een milde uitspraak, er was acht jaar geëist. Toch verschil ik van mening met de rechter", zegt de advocaat van de vrouw dinsdag. Hij geeft aan te overwegen in hoger beroep te gaan.

De uitspraak draaide om de vraag of het opzet was of niet. "Ook volgens de rechtbank was er geen opzet in het spel, maar was er wel een reële kans op vallen en overlijden. Die kans zou mijn cliënt volgens de rechtbank bewust hebben genomen. Daarom is ze veroordeeld voor poging tot doodslag tegen de Poolse man en doodslag op de Poolse vrouw", zegt haar advocaat Mark Nillesen.

Volgens de rechtbank lag de Poolse vrouw op de motorkap en hing de Poolse man aan het portier van de auto. Pas toen de vrouw uit Lith een aanrijding veroorzaakte, zou ze gestopt zijn.

Bij de nek gegrepen

"Op basis daarvan kun je niet tot het oordeel opzet komen. Er zijn aanwijzingen dat het anders is gelopen", vindt Nillesen. "Het ongeluk is in negen seconden gebeurd. Op dat moment is mijn cliënt bij de nek gegrepen door de man en is ze rechtdoor blijven rijden. Van besturen was geen sprake. Na het ongeluk heeft mijn cliënt dat wat er gebeurd was steeds herhaald tegen getuigen. Volgens een psycholoog was dat niet gespeeld, maar authentiek."

Nillesen denkt samen met zijn cliënt na over een hoger beroep. "De huidige straf is lager. Maar dat zou wel betekenen dat mijn cliënt nog een jaar in de gevangenis zou moeten zitten. Tegen de tijd dat het hoger beroep dient, is de straf waarschijnlijk al uitgezeten. Mijn cliënt is heel verdrietig, op leeftijd en heeft serieuze medische klachten. Voor haar is een jaar in de cel wel heel problematisch. We gaan ons nog beraden."

