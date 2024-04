Kringloopwinkel wordt overspoeld met overgebleven spullen van Koningsdag

Kringloopwinkel De Kempen in Veldhoven wordt overspoeld met spullen die zijn overgebleven van de rommelmarkten tijdens Koningsdag. Voor de kringloopwinkel van Ton Dietvorst is dit de piek van het jaar. “We hebben alleen al een halve vrachtwagen aan kinderspeelgoed binnengekregen.”

In de dagen na Koningsdag worden de meeste spullen naar de kringloop van Dietvorst gebracht. “Wat mensen voor de rommelmarkt van zolder of uit de schuur hebben gehaald, gaat niet meer terug. Dan brengen ze het naar ons."

Dit jaar stonden medewerkers voor het derde jaar op rij al met een inzamelpunt bij de rommelmarkt in Veldhoven, zodat mensen overtollige spullen daar al kwijt konden. “De gemeente is er heel blij mee en de mensen ook, hebben wij gemerkt. Voor ons werkt het ook goed, want we kunnen daar al voorsorteren en dat scheelt een hoop werk.”

In principe zegt Dietvorst blij te zijn met alle spullen die naar de Kringloop worden gebracht. “Het deel dat onverkoopbaar is moet niet te hoog zijn, anders moeten we het echt weigeren. We zijn blij met spullen die nog een tweede, derde of vierde leven kunnen hebben.”

Zelf wordt hij niet meer warm of koud van alle spullen die worden gebracht. “In het begin denk je nog weleens: handig zo’n stofzuiger voor weinig. Maar na de derde hou je daar wel mee op. Ik zit juist in een fase van mijn leven dat ik aan het 'ontspullen' ben. Ik heb alles al”, zegt hij.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Kringloopwinkels zijn tegen legitimeren: 'Mensen gaan niet in de wachtrij staan'

Van trouwfilm tot urn: deze dingen doken op in kringloopwinkels

We kopen massaal spullen bij de kringloopwinkel, dit is de top vijf