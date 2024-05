Gevaarlijke verkeerssituatie bij jou in de buurt? Meld het bij ons

Te hard rijdende auto's, onoverzichtelijke kruispunten en weinig ruimte voor fietsers: je kent vast wel een gevaarlijke verkeerssituatie in jouw omgeving. Omroep Brabant inventariseert de gevaarlijke verkeerssituaties in onze provincie. Waar in jouw buurt is het gevaarlijk in het verkeer? Meld het bij ons.

De meeste verkeersdoden in 2023 vielen in onze provincie, dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In totaal vielen er 120 verkeersdoden in Brabant. In heel Nederland waren dat er 684. Daarmee gebeurde bijna een op de vijf dodelijke ongelukken in onze provincie.

Verkeersveiligheid is een belangrijk thema in Brabant. Onze provincie is al jaren koploper als het gaat om het aantal verkeersdoden in Nederland. Hoe komt dat en waar gebeuren die ongelukken het vaakst? We leggen het uit in deze video.