Megafan Joost Klein vreest dat het feest niet doorgaat: 'Dan kijk ik niet'

Mae Liewes (19) uit Eindhoven baalt als een stekker dat Joost Klein vrijdagavond niet mag optreden voor de vakjury van het Eurovisie Songfestival. De jury’s gaan een eerder optreden van haar grote idool beoordelen, omdat het onderzoek naar een vermeend incident nog loopt. “Ik ben nu heel bang dat hij morgen ook niet in de finale staat", zegt de megafan.

De Eindhovense is misschien wel de allergrootste fan van Joost Klein. Ze maakt T-shirts en beheert meerdere online groepen over de Friese artiest, samen met andere Joost Klein fans. "Toen hij donderdag als derde doorging naar de finale, gilde ik van blijdschap en ging ik echt uit mijn dak. Al moest ik ook een traantje laten bij die laatste boodschap aan zijn ouders tijdens het optreden."

Maar vrijdagmiddag werd bekend dat Joost Klein niet mocht repeteren voor de finale van het Eurovisie Songfestival. De organisatie van het evenement onderzoekt een incident rond Klein. Wat er precies is gebeurd, is vrijdagavond nog steeds onduidelijk. Het onderzoek is nog niet afgerond en daarom mag Klein ook niet voor de vakjury optreden. Dat oordeel bepaalt voor de helft de eindscore in de finale.

Dat bericht komt als een mokerslag binnen bij Mae. "Ik ben nu heel gespannen. Elk bericht dat binnenkomt, geeft me stress", zegt ze.

De vakjury beoordeelt vrijdagavond een eerder optreden van Joost Klein. Daar heeft Mae wel vertrouwen in. "Met het optreden is niks mis, dat is nog steeds heel sterk. Al denk ik wel dat er vlak voor de finale nog meer energie in had gezeten. Maar ik ben heel bang dat hij morgen ook niet mag optreden."