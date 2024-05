Chefkok Chesron wil huiskamer zijn voor ouderen en eenzame mensen

“Ik wil graag mensen verbinden met eten, dat zit diep gebakken in onze cultuur.” De Bredase chef Chesron Nanuru (48) maakte van zijn passie zijn beroep. Enkele jaren geleden opende hij zijn Moluks-Indonesisch restaurant Senang Makan in Breda. Vanaf zondagmiddag stelt hij zijn eethuis speciaal open voor kwetsbare mensen uit de buurt.

“Ouderen of eenzame mensen zijn hier welkom. Ik wil een soort huiskamer voor ze zijn. Dat gevoel van ‘senang’ zijn, je blij voelen, dat wil ik overbrengen. Vroeger had je in een buurt cafeetjes waar mensen elkaar konden ontmoeten, maar daarvan zijn er veel gesloten. Hier moeten mensen zich weer thuis voelen, als een vis in het water", aldus de Bredase chef.

Chesron is een selfmade chef. Hij leerde het vak door te kijken, te proeven en veel te doen. Zijn authentieke Moluks-Indonesische gerechten zijn gebaseerd op recepten uit zijn familie. “Ik ben hier vlakbij begonnen in het Molukse buurthuis Toma met het koken van traditionele gerechtjes. Dat werd een steeds groter succes. Ik werkte toen nog op kantoor maar ik vond koken veel leuker. Uiteindelijk heb ik de stap gezet en ben ik voor mijzelf begonnen.”

Hoewel gasten vanuit heel Nederland naar Breda afreizen voor zijn authentiek Moluks-Indonesische specialiteiten, kent het restaurant aan de Teteringsedijk weinig opsmuk. “Het eten voert hier de boventoon. Vandaar dat we laagdrempelig zijn. Soms zit hier een directeur naast een jochie in een joggingbroek een sateetje te eten. Mooi toch?”

Volgens Chesron is het ondernemerschap in de Molukse cultuur niet zo vanzelfsprekend. “Bij de oudere generatie is er van oudsher sprake van een soort gedienstigheid. Gelukkig is dat onder jongeren snel aan het veranderen, in de muziek, sport en de commercie. Ik zou mijzelf niet zo snel een rolmodel willen noemen maar wanneer ik anderen heb geïnspireerd dan doet dat zeker wat met mij.”

De tekst '#watjegeeftkrijgjeterug' op de rug van het kokshemd van Chesron is in dit verband veelzeggend. Zelf blijft hij er bescheiden onder: "Ik steek nog niet zo makkelijk mijn hoofd boven het maaiveld."

In een grote pan is Chesron ondertussen bezig met de bereiding van zijn vermaarde rendang. Alle culinaire hoogstandjes bereidt hij vers zonder toevoegingen. "Ik heb ook geen magnetrons in de keuken", lacht hij. Over zijn favoriete gerecht hoeft de chef niet lang na te denken. “Ikan colo colo, dat is gebakken makreel met een sojadipsaus. Heel erg lekker.”