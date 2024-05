112-nieuws: brand bij EDCO in Deurne • overstekende schildpad A67

10.37

Aan de Schutsboom in Schijndel heeft een familielid van de bewoners zojuist per toeval een beginnende brand ontdekt. De bewoners van het huis zijn op vakantie en het familielid, een vrouw, wilde een bloemetje binnen zetten. Toen ze de deur opende zag ze dat de bijkeuken helemaal zwart was. De koelkast was gaan branden. De vrouw belde direct de politie en de beginnende brand was geblust.

Volgens de brandweer hebben de bewoners heel veel geluk gehad. Door de hitte was een raam gaan scheuren, maar nog niet gesprongen. "Als die raam eruit geklapt was, was de brand niet te houden en hadden we een uitslaande brand", aldus de brandweer. Volgens buurtbewoners zijn de bewoners onderweg naar huis.