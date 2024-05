Megabrand in Oss: bedrijf volop bezig met wederopbouw, buren nog niet terug

Veertig jaar levenswerk was in één klap weg. De enorme brand bij Vice Versa in Oss was een ware mokerslag. Toch heeft het familiebedrijf de draad in rap tempo opgepakt. Precies twee weken na de brand is de wederopbouw al begonnen. "We zijn toch geen koekenbakkers?", zegt mede-eigenaar Koen van den Boogaard.

In snel tempo worden twee verdiepingen op een bestaand kantoor gezet, voor twintig extra werkplekken. Dit gebeurt bij het bedrijfspand schuin aan de overzijde van de plek van de brand. "We moeten wel door! Van thuis op de bank zitten wordt niemand beter", zegt Koen strijdvaardig. "We hebben alle vrachtwagens gelukkig nog." Na 28 uur onder controle

In het pand van Vice Versa brak precies twee weken geleden, op vrijdagochtend 3 mei, een enorme brand uit in een koelcel. De brandweer was meer dan 28 uur aan het blussen bij het distributiecentrum aan de Kanaalstraat in Oss voor de situatie onder controle was.. 75 procent van de panden is afgebrand. Tien vriescellen en een paar koelcellen gingen in vlammen op, net als dertigduizend pallets. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekendgemaakt.

De ravage na de brand (archieffoto: Bart Meesters/SQ Vision).

Al het gekoelde en bevroren eten dat er was opgeslagen, is verbrand. Met veel stankoverlast tot gevolg. In het distributiecentrum lagen vlees, groente en ijs. Volgens Van den Boogaard werden op het hoogtepunt van de brand 250 brandweerlieden ingezet en 88 voertuigen. Ook vader Tonnie was meteen na de brand strijdbaar:

'We moeten door'

Hoe het nu met Koen en zijn vader Tonnie gaat? "Het gaat wel. Het is vooral doorgaan. Terugkijken, daar hebben we geen tijd voor", benadrukt Koen. "We proberen de klanten zoveel mogelijk te houden. Ze reageren heel positief." De ondernemer kijkt positief naar de toekomst. "Over een jaar of anderhalf willen we alles weer afhebben. Er zijn volop plannen om weer te gaan bouwen", vertelt Koen. "We gaan door. Het moet." De bewoners van vijf huizen in de omgeving van het pand zijn volgens de gemeente Oss nog niet teruggekeerd. De gemeente verwacht daar snel duidelijkheid over, zo laat een woordvoerder vrijdagmiddag weten. Wanneer precies kon ze nog niet aangeven.