112-nieuws: autobrand Roosendaal • tientallen automobilisten onder invloed

06.03 Brand verwoest auto Roosendaal Aan de Kalsdonksestraat in Roosendaal brandde afgelopen nacht een auto volledig uit. De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging. De brandweer was nog een tijd bezig met nablussen. Ook een andere geparkeerde auto raakte bij deze autobrand zwaar beschadigd. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht. Een bergingsbedrijf werd ingeschakeld om de auto mee te nemen. Diverse hulpdiensten werden opgeroepen vanwege de autobrand aan de Kalsdonksestraat in Roosendaal (foto: Christian Traets/SQ Vision). De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de auto aan de Kalsdonksestraat in Roosendaal verloren ging (foto: Christian Traets/SQ Vision).

04.59 Tientallen automobilisten onder invloed Tijdens een controle op alcohol en drugs in het verkeer zijn afgelopen nacht bij Erp 24 van de 77 gestopte bestuurders betrapt op rijden onder invloed. Een verpleegkundige nam van hen bloed af. Ze kregen allemaal een rijverbod van 24 uur.

04.37 Auto met motorpech Op de A58 bij knooppunt Sint-Annabosch strandde afgelopen nacht een auto met motorpech. Een bergingsbedrijf nam de auto mee.