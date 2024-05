112-nieuws: gewonde na val van trap • hond beloond na voorkomen ramp

09.45

Een automobilist zorgde afgelopen nacht voor stomme verbazing bij agenten in Someren. Hij reed stomdronken en zonder rijbewijs rond, terwijl de agenten hem vlak daarvoor nog hadden aangesproken. Agenten zagen de man slapen in de auto, die in de berm geparkeerd was, met de lampen nog aan. "Hij vertelde dat hij nogal wat had gedronken en zo verstandig was om niet te gaan rijden. Hij wilde eerst goed slapen en dan pas weer rijden als hij nuchter zou zijn." Kennelijk bedacht de man zich en dat kwam hem duur te staan.

