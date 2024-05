112-nieuws: wateroverlast in parkeergarage • schuur door brand verwoest

17.00

Een 23-jarige Belgische bestuurder is vanochtend rond kwart over negen langs de kant van de weg gezet. Dat gebeurde bij Prinsenbeek. De politie kreeg een melding dat de man onder invloed was en langzaam reed. De bestuurder reageerde niet op het volgteken van de politie. Met handgebaren richting de bestuurder is de auto vervolgens aan de kant van de weg gezet. De blaastest wees uit dat de man te veel alcohol op had (640 ugl). Zijn rijbewijs is ingenomen.