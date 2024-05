Noodweer blijft uit maar onweersbuien leveren wel indrukwekkende foto's op

Het voorspelde noodweer dat zondagavond over Brabant trok, lijkt te zijn meegevallen. Het KNMI had code geel afgegeven vanwege zware onweersbuien en forse regenval. Er trokken inderdaad onweers- en flinke regenbuien over onze provincie, maar van overlast of schade was nauwelijks sprake. Wel leverde de onweersbuien indrukwekkende foto's op.

Boven Brabant waren zogenaamde 'shelfclouds' te zien. Dat is een plankwolk die vooraf gaat aan een onweersbui. De wolk wordt door veel mensen als angstaanjagend beschouwd en ontstaat wanneer koudere lucht, die met de onweersbui vanaf enige hoogte meekomt, in aanraking komt met veel warmere lucht aan het aardoppervlak. Het schouwspel in de lucht werd door veel Brabanders vastgelegd. Treinreizigers tussen Eindhoven en Deurne zullen iets minder enthousiast zijn geweest over het noodweer. Bij Nuenen viel een boom op het spoor en dat zorgde voor de nodige vertraging. In Rijsbergen werd een boom in tweeën gespleten toen de bliksem insloeg.

Shelfcloud boven natuurgebied Herperduin (foto: Stan Smits)

Wachten op privacy instellingen...

Ook boven Eindhoven hing een indrukwekkende shelfcloud (foto: Kristel)

Wachten op privacy instellingen...

Boven Dongen zag het er ook angstaanjagend uit (foto: Robbie Paap).

Wachten op privacy instellingen...

Flinke onweersbuien vanaf de A50 bij Son terwijl de regen boven Eindhoven valt (foto: Stan Smits).

Ook boven Rosmalen bij de Groote Wielen spookte het (foto: Diane van Veen).

Een boom belandde deels op het spoor in Nuenen door de harde windvlagen (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision).