Zorgen bij GGD's om jongeren die steeds meer drinken en roken

GGD's in Brabant maken zich zorgen over jongeren die steeds meer drinken en roken. Zo blijken in twee van de drie regio's meer jongeren alcohol te drinken dan in de rest van Nederland. Daarnaast neemt het aantal scholieren dat rookt of vapet toe. Dit blijkt uit de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023.

De gezondheidsmonitor is uitgevoerd onder middelbare scholieren in de klassen 2 en 4 in heel Nederland. Ruim 188.000 leerlingen van 885 scholen vulden een vragenlijst in over gezondheid, leefstijl en welzijn.

Hieruit blijkt dat er in zowel de regio Hart voor Brabant als in West-Brabant meer jongeren zijn die drinken dan in de rest van Nederland. Gemiddeld gaf 55 procent van de Nederlandse scholieren aan al op jonge leeftijd ooit alcohol te hebben gedronken. In Hart voor Brabant geldt dit voor 58 procent en in West-Brabant voor 57 procent van de jongeren. Alleen in Brabant-Zuidoost zeggen minder jongeren ooit alcohol te hebben gedronken: 52 procent.

Het aantal scholieren dat in de afgelopen vier weken alcohol heeft gedronken en dronken of aangeschoten is geweest, ligt in heel Brabant hoger dan het landelijk gemiddelde. Dit geldt ook voor 'binge drinken'. Dat betekent dat een scholier in de afgelopen vier weken wel eens vijf of meer glazen alcohol heeft gedronken op een feestje of tijdens avondje stappen. In heel Nederland heeft 18 procent dit gedaan. In de Brabantse regio's ligt dat percentage tussen de 19 en 22 procent.

Jongeren drinken vooral bij vrienden of vriendinnen, thuis en op lokale evenementen zoals een kermis, zomerfeest of tentfeest. Het alcoholgebruik neemt toe naarmate de scholieren ouder worden.

Bekijk hieronder de percentages van het middelengebruik onder jongeren per regio: