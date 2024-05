Aanslagen met vuurwerk in Eindhoven: politie onderzoekt verband

De twee aanslagen met brandbommen in maart in Eindhoven hebben ook volgens de politie mogelijk wat met elkaar te maken. De politie onderzoekt dit. Omroep Brabant had al eerder ontdekt dat er verband was tussen de twee explosies. Het ging om een huis en een restaurant. Er raakte niemand gewond. De politie is vooral op zoek naar een jonge dader.

De bewoner van een huis aan de Elzentlaan waar in de nacht van 2 op 3 maart brand werd gesticht, verhuurt het pand aan de Paradijslaan waar het grillrestaurant in zit aan de horecaondernemer.

Zwaar vuurwerk

In beide gevallen maakten de daders gebruik van een brandbare vloeistof en zwaar, illegaal vuurwerk, zo werd dinsdag bekend gemaakt in Opsporing Verzocht. Ook maakte beide keren één van de daders opnamen met zijn telefoon, mogelijk om aan een opdrachtgever te laten zien dat de klus geklaard was, zo werd tevens bekend.

In het huis aan de Elzentlaan woont een gezin. In het opsporingsprogramma van AVROTROS was te zien hoe in de nacht van 2 op 3 maart twee vermoedelijk nog jonge mannen er een explosief afstaken. Daarna werd het projectiel in de voortuin van het huis gegooid.

Eén van de twee verdachten kwam twee etmalen later in beeld op de Kerkstraat in Eindhoven. Hij werd gefilmd terwijl hij richting Paradijslaan liep en toen hij later door deze Paradijslaan wegrende. Ondertussen had hij een vuurwerkbom laten afgaan bij het grillrestaurant. De pui van het pand raakte zwaar beschadigd. De brand die ontstond kon snel worden gedoofd. In de appartementen boven het restaurant lagen zeventien mensen te slapen, die ongedeerd bleven.

Het is onduidelijk waarom de bewoner van het huis doelwit is van de aanslagen. Mogelijk heeft het te maken met een conflict in de relationele sfeer. Snel na de eerste aanslag op de Elzentlaan heeft de gemeente er camera's opgehangen.