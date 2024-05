Oud-winnaar Tim van Rijthoven krijgt wildcard voor Libéma Open

Tim van Rijthoven heeft van de organisatie van het Libéma Open tennistoernooi een wildcard gekregen. De 27-jarige tennisser uit Roosendaal won het toernooi op de grasbanen van het Autotron in Rosmalen in 2022. Dit jaar wordt er in Rosmalen gespeeld van 8 tot en met 16 juni.

In 2022 verraste Van Rijthoven iedereen door de titel in het enkelspel te winnen. In de finale was hij in twee sets te sterk voor wereldtopper Daniil Medvedev.

Na zijn overwinning in Rosmalen kreeg de Roosendaler een wildcard voor Wimbledon. Daar kwam hij tot de vierde ronde. In die wedstrijd moest Van Rijthoven zijn meerdere erkennen in Novak Djokovic, eveneens een wereldtopper.

Elleboogblessure

Vorig jaar kon Van Rijthoven zijn titel in Rosmalen niet verdedigen vanwege een elleboogblessure. Die blessure, waarvoor hij een operatie moest ondergaan, hield hem een jaar aan de kant. Op de grasbanen van Rosmalen maakt hij dit jaar zijn rentree.

Behalve Van Rijthoven krijgt ook opkomend speelster Suzan Lamens uit Berkel Rodenrijs een wildcard voor het toernooi in Rosmalen.

