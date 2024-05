Burgemeester van Roosendaal neemt afscheid na intense jaren

De ‘bitterzoete jaren’ van de Roosendaalse burgemeester Han van Midden (47) zitten er na vandaag op. Donderdagavond neemt hij in theater De Kring afscheid van de gemeenteraad en de inwoners van zijn geliefde gemeente. “Het was intens zwaar, donker, licht en vreugdevol tegelijk.”

Met harde maatregelen moest de burgemeester het tij keren. “En dat is gelukt”, zegt Van Midden. “De afgelopen jaarwisseling was een van de rustigste in heel Brabant, terwijl die van 2020 en 2021 bekend staan als een van de hevigste in Nederland.”

De wittebroodsweken van Van Midden waren al snel voorbij nadat hij in september 2019 aan de slag ging in Roosendaal. Corona, martelcontainers, vuurwerkrellen, schietpartijen en uitgaansgeweld. “Het eerste weekend kon ik meteen aan de bak.”

Van Midden deinsde zeker niet terug voor de aanpak van criminaliteit in de stad. Met een harde en een uitgestoken hand ging hij als 'crimefighter' de strijd aan met die problemen. Waar hij wel tegenop zag, was carnaval.

In vijf jaar tijd werkte Van Midden hard om Roosendaal landelijk op de kaart te zetten. Hij vroeg aandacht voor de problemen die er leven, maar ook om de focus te leggen op de mooie dingen die er spelen. Van Midden: “Ik zeg zelf, en dat is niet overdreven, dat ik tien jaar werk in vijf jaar heb gestopt.”

"Je merkt dat je voor de problemen in de samenleving steeds meer energie nodig hebt om ze op te lossen. Ik ben iemand die alles vol overgave met 300 procent doet. Omdat ik zo ben en omdat het ook nodig is. Ik ga de problemen niet uit de weg, maar daarmee verlies ik mezelf weleens een beetje.”

Van Midden beseft dat – ondanks dat er de afgelopen jaren ‘hard geploegd is’ - er ook nog heel veel niet af is in de gemeente. Toch was dat voor Van Midden geen reden om langer aan te blijven als burgemeester. Een rondreis met zijn gezin in Oeganda deed hem in de spiegel kijken. “Ik merkte dat je inteert op wat echt belangrijk voor je is. Dat is voor mij mijn gezinsleven. En dat komt nooit meer terug. Als zoon uit een extreem gebroken gezin wil ik dat voorkomen.”