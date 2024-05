'Oma' de cel in voor witwassen, maar niet voor vakantiereis van 1 miljoen

De vriendin van de Eindhovense drugsbaron Peter S. is vrijdag veroordeeld voor witwassen. De vrouw met de bijnaam 'oma' sluisde geld door en profiteerde van het misdaadgeld van haar partner met de bijnaam 'opa'. Dat blijkt uit het vonnis van de rechtbank in Den Bosch. De rechters zijn er niet van overtuigd dat er misdaadgeld in het spel was toen de vrouw een vakantie en een reis cadeau kreeg van een miljoen euro.

De politie had de criminele boekhouding van haar vriend Peter S. doorgeplozen en vond allerlei betalingen aan haar adres. Anderhalf miljoen euro misdaadgeld. Daar zou ze van hebben geprofiteerd.

Daarom had het openbaar ministerie (OM) in Den Bosch vijf jaar cel geëist voor witwassen. "Ze was niet bleu of naïef. Ze is al 25 jaar de partner van S. die zich begaf in de top van de internationale drugshandel," zei de officier van justitie over de Eindhovense vrouw van nu 60 jaar oud. Ze is gescheiden van S. maar nog wel zijn partner.

Tropisch eiland

In de aanklacht stond prominent een tropische vakantie centraal, in voorjaar 2020. Peter S. en zijn vriendin dobberden toen op een luxe boot bij de Seychellen, een eilandengroep in de Indische Oceaan.

Daar kwam de politie achter toen het de criminele cryptotelefoons van Encrochat en Sky kraakte. Tussen de miljoenen telefoonchats zaten hun vakantiefoto's en berichtjes. Ook chats over zestig meter lange luxe jachten met bemanning. Te huur voor 250.000 euro per week en eentje zelfs voor 325.000 euro, zo ontdekte de recherche op websites.

Maar volgens de rechtbank is niet duidelijk of die bedragen ook echt zijn betaald voor de schepen. Ook is onduidelijk wie er heeft betaald en hoe dat is gegaan. Te weinig bewijs dus voor witwassen.

Privévliegtuig

Dat gold ook voor de huur van een privévliegtuig in de coronatijd. Dat toestel, met de vrouw als enige passagier, kostte 102.000 euro. Een firma in Dubai betaalde de rekening. Het OM denkt dat dat een dekmantel van Peter S. was, maar de politie onderzocht nooit wie er achter dat bedrijf zat. Volgens de rechtbank lijkt het er inderdaad op dat S. het toestel huurde, maar is ook hier het bewijs niet sluitend voor witwassen.

Bewijs is er wel voor ander misdaadgeld dat de vrouw kreeg. Een bedrag van ruim 321.000 euro dat ze aannam en mogelijk doorsluisde. En een som van ruim vijftigduizend euro voor haar zelf. Dat maakte de politie op uit de criminele boekhouding die ook teruggevonden is in cryptotelefoonberichten en screenshots.

Misdaadgeld

Minder witwassen, betekent ook minder straf. Voor dit soort bedragen staat tussen de anderhalf en twee jaar. Wat voor de rechtbank ook meespeelde is dat de vrouw in 2019 ook al is veroordeeld voor witwassen van misdaadgeld. Ze moet er ook nu van hebben geweten dat het geld vermoedelijk uit de onderwereld afkomstig was, is de redenering van de rechters. En daarom kreeg de vrouw het maximum van twee jaar gevangenisstraf.

De vrouw zelf was niet in de zittingzaal bij haar proces.. In de politieverhoren wilde ze nooit wat zeggen over de beschuldigingen aan haar adres.

Haar advocaat deed daarom het woord voor haar. Hij vertelde dat hij de aanklacht van de officier van justitie slecht onderbouwd vond. Bovendien is er nergens bewijs dat ze het geld ook echt heeft gehad. "Ze wordt veroordeeld omdat ze de vrouw is van," zei de advocaat tijdens haar proces.. Hij vroeg om vrijspraak, maar het werd dus een celstraf van twee jaar.

