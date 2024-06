Bredaas chauvinisme viert hoogtij nu NAC de hoofden op hol brengt

Het was afgelopen week ongelofelijk druk bij de textieldrukker Me-kado in Breda. Nu NAC een grote kans maakt zondag te promoveren maakt de familie Wezenbeek overuren. Honderden hoodies en t-shirts met de skyline van Breda moesten er bijgedrukt worden. "De hunkering om het feestje in stijl mee te vieren is ongekend", zegt Mariska Wezenbeek.

In 2017 promoveerde de Bredase club ook naar de Eredivisie, maar toen was de gekte niet zo groot als nu. "Afgelopen week kregen we 35 aanvragen van bedrijven en verenigingen om kleding met de Bredase skyline bij te drukken. We hebben dit ontwerp al vier jaar in ons assortiment en we zien altijd een piek rond grote sportevenementen zoals een WK, maar dit hebben we niet eerder meegemaakt. We hadden er ook helemaal niet op gerekend dus we hadden even code rood hier in de zaak", zegt ze met een lach.

Breda gadgets

NAC-supporter Kevin komt nog even de winkel binnen wandelen zoekend naar de laatste Breda-gadgets. "Ik ben al de trotse bezitter van een trui met de Bredase Skyline. Het gonst overal in de stad", bevestigt hij. "We hopen al zo lang op een terugkeer in de Wredivisie, het verlangen is nu zo groot." Hij heeft er alle vertrouwen in dat die wens zondag ook uit gaat komen.

"Iedereen wil dit feestje meevieren en is trots op Breda en dat wil je laten zien", vertelt de NAC-fan. "Ik snap dat ze hier overuren hebben gedraaid. Ik was ook verbaasd dat ze op zaterdag open waren.

"We zijn vandaag open omdat de vraag zo groot is", laat ondernemer Mariska weten. Zondag blijft de zaak dicht, dan zit ze op de tribune voor NAC.