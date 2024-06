Debbie neemt elk jaar een Guus-vakantie en Pim werd megafan tijdens Groots

Als Guus Meeuwis op 26 juni het licht uit doet van het Philips Stadion heeft hij tijdens zeventien edities voor in totaal 2,5 miljoen bezoekers mogen optreden. Drie superfans waren kind aan huis en delen hun verhaal. Zo werd Pim op 19 juni 2015 fan tijdens Groots, neemt Debbie elk jaar een Guus-vakantie én Marijke nam een belangrijke beslissing in haar leven door de muziek van Guus Meeuwis. "Ik denk dat het laatste concert heel moeilijk voor me wordt."

Debbie Matheij (37) uit Veldhoven neemt elk jaar een speciale Guus-vakantie. “Ik wil goed kunnen genieten van de voor- en napret.” Sinds 2006 heeft Debbie nog geen jaar overgeslagen. Sterker nog, dit jaar gaat ze voor de 51e keer naar Groots. “Ik ga dit jaar vijf keer, misschien vaker als ik nog kaartjes kan scoren. Het gaat een geweldig feestje worden. En natuurlijk ook emotioneel, we gaan het enorm missen.”

"Groots was altijd als een lichtpuntje."

Guus Meeuwis en Groots hebben veel betekend in het leven van Debbie. “Hoe donker het leven ook kan zijn, in juni is het feest”, zegt ze. “We hebben heel jong veel mensen om ons heen verloren. Groots was altijd als een lichtpuntje en een soort van houvast in het leven. Zo draaiden we ‘Dat komt door jou’ op de herdenkingsavond van mijn overleden dochtertje.” Lees verder onder de video

Voor Debbie is het dan ook extra bijzonder als Guus Meeuwis dat nummer in een vol stadion speelt. “Dan komt dat extra binnen. Het is ook zo bijzonder dat verdriet en het leven vieren zo bij elkaar komen op één avond.” Het binnenstappen van het Philips Stadion is elk jaar opnieuw een bijzonder moment voor Debbie. “Dat voelt altijd als thuiskomen. En dan ben ik ook trots op mezelf. Daar zijn we weer, weer een jaar voorbij en we staan nog steeds overeind. De laatste Groots op woensdag 26 juni moet Debbie helaas missen. “Dan is de eindmusical van mijn dochter. Daar baal ik wel van. Maar mijn kinderen zijn natuurlijk belangrijker en ik ga heel erg genieten van de musical.”

"Ik ben anderhalf uur per dag bezig met Guus Meeuwis en Groots."

De 23-jarige Pim Vermeulen uit Venray is nu negen jaar fan van Guus Meeuwis. De laatste Groots-show wordt de veertigste keer dat hij de Tilburgse zanger live ziet, waarvan elf keer in het Philips Stadion tijdens Groots. Lees verder onder de foto

Pim Vermeulen met Guus Meeuwis

Pim kreeg op zijn vijftiende verjaardag kaartjes voor Groots met een zachte G. “Ik riep al langer dat ik een keer naar Groots wilde. Op mijn kamer luisterde ik de muziek van Guus al en ik wilde dat een keer live meemaken.” Pim weet het nog als de dag van gisteren. Op 19 juni 2015 werd hij een echte fan van Guus Meeuwis en Groots. “Ik vond het geweldig, de combinatie van muziek en gezelligheid zorgde daarvoor. Na het laatste nummer was ik om, werd ik fan, en dat is nooit meer overgegaan.” De muziek van de Tilburgse zanger sleept Pim door sommige ‘rotdagen’ heen. “Als ik dan een keer een rotdag heb, dan zet ik zijn muziek of één van zijn concertregistraties op en dan word ik meteen vrolijk.” Guus Meeuwis beheerst het leven van de 23-jarige Pim. “Ik beheer ook een online-fangroep. Daar hebben we nu vierduizend leden. Hierdoor ben ik gemiddeld anderhalf uur per dag bezig met Guus Meeuwis en zijn muziek.”

“Ik denk dat de laatste heel moeilijk wordt."

Marijke Talens (59) uit Ermelo draait alleen maar muziek van Guus Meeuwis. “De teksten slaan op mijn eigen leven, ik begrijp de teksten en de gevoelens gewoon. Soms word ik er verdrietig van, maar vaak ook heel vrolijk.” Marijke gebruikt de muziek van de Tilburgse zanger ook om in slaap te vallen én voor moeilijke beslissingen in haar leven. Zo heeft het nummer ‘Hé zon’ haar geholpen bij het besluit om te gaan scheiden. “Het nummer begint met: ‘Het leven tot vandaag stelde niet zoveel voor. Steeds hetzelfde liedje, het kabbelde door.’ Dit liedje gaf mij zoveel kracht, moed en zekerheid dat ik het ook wel alleen kon, dat ik de knoop doorhakte.” Lees verder onder de video