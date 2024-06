Frans heeft na 7e werkstraf zijn les geleerd: 'Had liever geld verdiend'

Lokdoosjes voor kakkerlakken in elkaar zetten, pakketjes labelen of 24 stukjes kauwgom in een pakje doen. Het zijn bezigheden waar zeker niet iedereen blij van wordt. Toch zit er niks anders op, wanneer je een werkstraf hebt gekregen. “Het is geestdodend wat we hier moeten doen en ik had in deze periode liever geld verdiend als klusjesman", zegt de 36-jarige Frans* erover.

Alles om werk te maken van je straf en er een beter mens van te worden, zo stelt Reclassering Nederland. Werkgestraften vallen bovendien minder snel in herhaling dan ex-gevangenen, al heb je uitzonderingen, zoals Frans. De vader van een jonge tweeling is aan de slag op een locatie van de Reclassering in Rosmalen en moet nadenken hoe vaak hem al een werkstraf is opgelegd.

"Het is geestdodend, maar alles beter dan de cel."

“Dit is de zevende keer, sinds mijn achttiende. Vrijwel altijd wegens vechten”, vertelt hij in zijn middagpauze. “Vaak in combinatie met alcohol. Dat is een beetje de rode draad in mijn leven. Maar ik ben inmiddels onder behandeling bij verslavingsinstituut Novadic-Kentron.” De 160 uur werkstraf waaraan hij nu bezig is, kreeg hij na een klap die hij na een voetbalwedstrijd aan een ME’er had gegeven. Frans: “Mij is ook een stadionverbod opgelegd, maar dat ga ik nog aanvechten.” Eerst echter die laatste uren werkstraf vervullen. Dan heeft hij echt zijn lesje geleerd. En hoewel hij het werk dat hij moet doen 'geestdodend' vindt, ziet hij ook de positieve kant: "Je zit de hele dag op je stoel, maar ja, we zijn hier niet voor niets terechtgekomen en je moet toch die uren maken. En alles beter dan de cel.”

Kartonnen liggen klaar om in elkaar gezet te worden (foto: Hans Janssen).

Werkstraffen kunnen worden opgelegd na een zedenmisdrijf, een lichte tot zware mishandeling, een verkeersovertreding of een (gewelddadige) diefstal. Het Openbaar Ministerie, de rechtbank en het gerechtshof zijn de instanties die de straffen uitdelen, soms in combinatie met een celstraf. Ook deze week kregen en krijgen diverse veroordeelden een werkstraf, in bijna negentig procent van de gevallen gaat het om mannen. In de eerste vijf maanden van dit jaar werden in Brabant, Limburg en Zeeland bijna 3400 werkstraffen uitgedeeld. Met een gemiddelde duur van 68 uur. Cijfers die vergelijkbaar zijn met die van vorig jaar. Een werkstraf kan worden uitgevoerd bij bijvoorbeeld bejaardenhuizen, voetbalclubs of kringloopbedrijven, op boerderijen en in dierenasiels. Op deze plekken worden veroordeelden geplaatst voor wie het verantwoord is om zonder streng toezicht klussen te verrichten. Als een gestrafte geestelijke of lichamelijke problemen heeft, wordt hij of zij in groepsprojecten geplaatst. Dit op industrieterreinen in Eindhoven, Helmond, Rijen of Rosmalen.

Marthe Halvemaan (links) en Mariska Monk (foto: Hans Janssen).

Op de locatie van de Reclassering in Rosmalen zwaait Mariska Monk al bijna twintig jaar de scepter. Ze doet de intake, beoordeelt of cliënten geschikt zijn om in de loods lichte werkzaamheden te verrichten en houdt in de gaten of ze zich aan de afspraken houden. Dat wordt haar niet altijd in dank afgenomen. Verbaal en non-verbaal krijgt ze het wel eens te verduren. Mariska: “De mensen die hier komen, hebben allemaal een rugzakje. Maar als cliënten doen wat ze moeten doen, hebben ze met mij niks te maken. Ik besef wel dat het voor hen ook niet makkelijk is. Gedragsverandering gaat met vallen en opstaan.”

"Deel uitmaken van een team heeft een toegevoegde waarde."