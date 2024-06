Groen licht voor uitbreidingsplannen ASML in Eindhoven

ASML kan flink gaan uitbreiden in de gemeente Eindhoven. Althans als het aan de gemeenteraad ligt. Die stemde dinsdagavond in met de uitbreidingsplannen van de chipmachinegigant in Eindhoven.

De sky is nog altijd de limit voor ASML: de vraag naar supersnelle chips groeit nog steeds. Daarom wil het techbedrijf de komende jaren flink gaan uitbreiden in de Brainportregio. Niet alleen in Veldhoven, maar ook in Eindhoven. De hightechreus wil uiteindelijk gaan verdubbelen van 20.000 naar 40.000 medewerkers en heeft daarvoor het oog laten vallen op een nog kaal gebied op de Brainport Industries Campus (BIC) in Eindhoven.

'De grootste beslissing'

Burgemeester en wethouders van Eindhoven willen ASML met open armen ontvangen. Maar het laatste woord was aan de raad. En die had toch wat bedenkingen.

Fractievoorzitter Eva de Bruijn van GroenLinks, de grootste partij en onderdeel van de coalitie, noemde het 'misschien wel de grootste beslissing die wij als gemeenteraad deze periode nemen'. "Want ons besluit heeft grote consequenties: consequenties op internationale schaal, maar ook consequenties in de huiskamers van al die Eindhovense inwoners."

Zorgen over groei

"Een keuze voor de hightechsector en ASML, is een keuze voor een nieuwe economie die een duurzamer en schoner alternatief biedt voor de oude, fossiele economie van uitstootgevende fabrieken en overlastgevende vliegvelden."

"Die keuze kan alleen als we plofgroei voorkomen en de balans bewaken, flink investeren in de sociale kant van de stad en de deur dichtdoen voor de oude, vervuilende economie."

Uit onderzoek van onderzoeksbureau Newcom in opdracht van Omroep Brabant bleek onlangs dat bijna de helft van de inwoners van de Brainportregio positief is over de uitbreidingsplannen van ASML in Eindhoven.

'Historisch moment'

Toch geeft één op de drie mensen aan dat ze bang zijn dat de regio de uitbreiding niet aan kan. Er zijn zorgen over of er straks wel genoeg zijn huizen, of deze nog wel te betalen zijn en of er wel genoeg huisartsen zijn voor iedereen.

Die zorgen werden door een groot gedeelte van de raad gedeeld, toch stemde een ruime meerderheid voor de uitbreidingsplannen. "Dit is een historisch moment, bepalend voor de regio", zegt fractievoorzitter Lex Janssen van de VVD. GroenLinks sloot zich uiteindelijk met soortgelijke woorden aan bij de voorstanders.



PvdA-fractievoorman Tjeerd Ritmeester stemde ook in en noemde het 'een unieke mogelijkheid die we niet kunnen weigeren'. Hij wil wel dat het college zwart-op-wit zet wat de Veldhovense chipmachinefabrikant terugdoet voor de maatschappij. Wethouder Stijn Steenbakkers zegde toe dit in de intentie-overeenkomst met het techbedrijf vast te willen leggen.

Eerst onderzoeken dan pas instemmen?

Alleen SP, Partij voor de Dieren, 50Plus en Forum voor Democratie stemden tegen de plannen. "We kunnen de gevolgen van de enorme groei in deze korte tijd niet overzien. We weten nog niet wat de consequenties zijn. Dat willen we eerst onderzocht hebben", aldus SP-fractievoorzitter Jannie Visscher. Maar daar ging de raad niet in mee. Ook een SP-idee voor een referendum over de plannen haalde het niet.

Bij ASML zijn ze blij dat de raad het sein op groen heeft gezet. "De komende maanden gaan we nauw samenwerken met de gemeente Eindhoven om de details te bespreken en antwoorden te krijgen op openstaande vragen", aldus een woordvoerder van het bedrijf.

"Het streven is om eind dit jaar tot een definitieve overeenkomst te komen." Als dat gebeurt, hoopt het bedrijf in 2030 voor 20.000 nieuwe ASML'ers plek te hebben op de Brainport Industries Campus.

