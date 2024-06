Samenscholingsverbod voor jongeren na mishandeling van Martin (73) in park

Jongeren die in de avond en nacht rondhangen in het Processiepark in Sint Willebrord riskeren vanaf woensdag een boete. De gemeente Rucphen wil met de maatregel de overlast in de omgeving verminderen. Vorige maand werd in het park de 73-jarige Martin geslagen en geschopt nadat hij een aantal jongeren had aangesproken op hun gedrag.

Er geldt nu een samenscholingsverbod voor jongeren tussen de 10 en 20 jaar die zich in groepjes van drie of meer ophouden in en rond het Processiepark. Volgens de gemeente wordt het verbod ‘strikt’ gecontroleerd door zowel boa’s als politie. Ze doen dit zowel in uniform als in burger. Mensen in de omgeving van het Processiepark klagen al jaren over intimiderend gedrag van hangjeugd in het park. Zo werd er ’s nachts vuurwerk afgestoken en in drugs gehandeld. Na de mishandeling van Martin was voor de gemeente de maat vol. De gemeente Rucphen heeft in het park waarschuwingsborden geplaatst. Het samenscholingsverbod geldt voorlopig tot 1 september. Bekijk in de video hieronder het interview met slachtoffer Martin: