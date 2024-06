Deze ouders deden hetzelfde eindexamen als hun kinderen: zijn ze geslaagd?

Ze zijn een stuk ouder en ervarener dan hun kinderen. Maar ook bij deze vier ouders fladderden de zenuwen vandaag rond als vlinders. Onlangs deden ze eindexamen Nederlands op het Walewyc in Waalwijk, exact dezelfde toets als hun zoons en dochters op de middelbare school. En woensdag was daar dan de ontknoping: geslaagd of niet?

Wie vooraf dacht dat het een fluitje van een cent zou zijn, kwam voor een onaangename verrassing te staan. “Ik vond het wel heftig”, zei Angela na afloop. “Vroeger hadden we veel meer meerkeuzevragen. Het was pittig. Ik vrees dat ik geen voldoende ga halen.” Ook Esther kreeg spontaan zweethandjes. "Het is ook echt heel lang geleden, 36 jaar! Ik hoop maar dat ik een voldoende haal.”

Tamara Hamers, Esther Lameijn, Nienke Fenn en Angela Lambregts, allemaal doken ze terug in de schoolbanken voor het examen Nederlands (niveau VMBO GL/TL). Pen in de hand, uiterste concentratie, achter bureautjes waar ze nauwelijks hun lange benen kwijt konden.

Schooldirecteur Nicolle Sommer had, als ze héél eerlijk is, haar twijfels of het wel goed zou komen met dat eindexamen. "Ik wist niet zeker of ze het allemaal wel zouden halen", zegt ze. "Maar uiteindelijk hebben ze het geweldig gedaan. Ze scoorden allemaal zelfs hoger dan een zes."

Een brede glimlach breekt door op het gezicht van de directeur, en het is oprechte blijdschap. "Dat is dan de vreugde die je kunt delen als je ze opbelt om het goede nieuws te vertellen."

Esther staat te glunderen nadat ze de uitslag te horen heeft gekregen: een prachtige 8. "Ik ben geslaagd, en dat is boven verwachting", zegt ze lachend. "Ik weet nu precies wat de kinderen allemaal doormaken tijdens de examenperiode. Voor ons als ouders is het een zeer leerzame les."

Nienke, de moeder van de 16-jarige Sietse, die vandaag ook te horen kreeg dat ze is geslaagd, haalde een 7 voor Nederlands. "Het was bijzonder om mee te maken. Ineens duik je weer volledig in die concentratiemodus, terwijl je er natuurlijk heel wat jaren uit bent geweest."

Ouders examen laten doen, het was een succesvol experiment voor de school in Waalwijk en het smaakt naar meer. "Volgend jaar gaan we ermee verder", aldus directeur Sommer.

In deze video zie je hoe de gespannen ouders het examen Nederlands in mei maakten: