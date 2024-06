Explosief gaat af bij huis, bewoner vermoedt wraakactie: 'Geen toeval'

De bewoner van het huis waar woensdagnacht een explosief afging, denkt dat het om een vergeldingsactie gaat. In het huis aan de Vivaldistraat in Eindhoven woont een gezin met vier kinderen. Hun leven staat volgens de vader van het gezin compleet op z'n kop.

De man, die anoniem wil blijven, zegt dat hij een tijdje geleden is mishandeld. Hij zou een brief hebben gehad waaruit blijkt dat de verdachten van die mishandeling worden vervolgd. Hij laat deze brief ook zien aan een verslaggever van Omroep Brabant. "Dat kan geen toeval zijn", aldus de vader.

Buurtbewoner Marco Wijnands ging woendagnacht naar het toilet en vlak nadat hij weer in bed lag, hoorde hij een harde knal. "Ik dacht eerst dat het een gasexplosie was maar het bleek vuurwerk te zijn. Ik was wel even geschrokken, ben meteen gaan kijken of ik iets kon doen."

Wijnands geeft aan dat hij zich niet veel zorgen maakt. "Je schrikt niet zo gauw meer hè. Het is hier een rustige buurt, er gebeurt verder niet zo veel."

Buurtbewoner Tabreez Bandhoe is niet wakker geworden van de knal. "Maar ik schrik er wel van. Zo'n Cobra 6 kan veel schade aanrichten, dus ik ben blij dat de schade meevalt."

Bekijk hier beelden van de ravage bij het huis: