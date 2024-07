112-nieuws: coke-vangst in Oud Gastel • voetganger geschept door stadsbus

14.20

Op de Heesterseweg in Geffen zijn een auto en een fietser op een fatbike op elkaar gebotst. Het meisje dat op de fatbike reed is nagekeken in de ambulance, maar bleek niets ernstigs te mankeren. Ze is door de ambulancemedewerkers naar huis gebracht. De tiener was na het ongeval wel haar telefoon kwijt. Daar is door de hulpdiensten nog uitgebreid naar gezocht in de berm, maar die is niet meer gevonden.