Tabakswinkel Dillen blijft in familie: Ruben is vierde generatie eigenaar

Mogelijk is hij de jongste eigenaar van een tabakswinkel in Nederland. Want Ruben Dillen is pas 23 en sinds kort eigenaar van Dillen Sigarenspeciaalzaak in Veldhoven. Hij wordt daarmee de vierde generatie die de zaak gaat runnen. “We zijn een bekend begrip in Veldhoven. Ik doe het voor de familie, maar ook echt voor mezelf”, zegt Ruben.

De overgrootouders van Ruben hadden al een sigarenzaak. “Aan huis”, zegt de vader van Ruben, Paul Dillen. “Nee, wij zijn geen familie van Coen Dillen”, lacht Paul. Coen Dillen, bijnaam Het Kanon, speelde in de jaren vijftig van de vorige eeuw meer dan 300 wedstrijden voor PSV en scoorde meer dan 400 doelpunten. “Het wordt wel vaak gevraagd. De families kennen elkaar goed. We hebben weleens de spullen van de zaak van Coen Dillen geleverd gekregen en andersom." Coen Dillen had namelijk ook een sigarenzaak, maar dan aan de Frederiklaan in Eindhoven. "Toen die dicht ging, kwamen veel van die klanten naar ons toe", zegt Paul.

"Er zit een overlap in."

“Ook mijn ouders hadden nog een winkel aan huis, net als mijn opa en oma. Toen in 1978 het Citycentrum opende, vonden mijn ouders dat ze daar bij moesten zijn. Sinds die tijd zitten we hier”, vertelt Paul. Hij nam zelf de zaak zo’n dertig jaar geleden over van zijn ouders, die dat eerder weer van hun vader en moeder hadden overgenomen: de overgrootouders van de kersverse eigenaar Ruben. De zaak is nog niet geheel aan hem overgedragen. “Er zit een overlap in. Zo ging dat ook bij mijn ouders. Bovendien ik ben 53, het is iets te vroeg om niets meer te doen.”

"Tabak niet verbranden maar verwarmen is goedkoper alternatief."