Politiebureau ontruimd: Toon (74) vond granaat en nam die mee

Een boswandeling zoals hij die altijd samen met zijn twee teckeltjes maakt, liep voor Toon Rijkers (74) maandag nét wat anders af. Hij vond een granaat en nam die mee naar het politiebureau in Uden. Het bureau werd daarop ontruimd en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) moest de granaat komen ophalen. "Wat een heisa werd er gemaakt", kijkt Toon terug.

Zoals elke maandag en donderdag liep Toon met teckels Lotte en Sammy door natuurgebied de Maashorst in Uden. Een heerlijke, ontspannende wandeling. Totdat hij besloot om eens een ander paadje te nemen. "Ik liep door wat struikjes heen en toen zag ik het liggen. Verdorie, dat lijkt wel een granaat, dacht ik meteen."

"Ik denk dat ik een niet-ontplofte granaat bij me heb."

Volgens de Udenaar was het een verroeste cilinder van ongeveer 30 centimeter lang. "Ik wist niet wat ik moest doen. Achteraf kreeg ik uitleg dat ik het ding had moeten laten liggen en via een app coördinaten had moeten delen met de politie. Die app had ik niet. Ik heb het ding in een handdoek gewikkeld en meegenomen naar het bureau." Met de auto netjes bij het bureau geparkeerd, stapt Toon op de agente achter de balie af. "'ik denk dat ik een niet-ontplofte granaat uit de Tweede Wereldoorlog bij me heb", zegt Toon tegen de agente. "Ze riep een collega bij zich om eens mee te gaan kijken in de auto." Dus Toon gaat terug met de agent naar zijn auto. Er wordt een foto van het explosief gemaakt en opgestuurd naar een deskundige.

"Dat ding gaat echt niet zomaar af."

Op een reactie op de foto hoeven Toon en de agent niet lang te wachten. "Kort daarna krijg ik te horen dat de honden meteen uit de auto moeten, het bureau ontruimd moet worden en de omgeving met linten moet worden afgezet. Wat een heisa werd er gemaakt." Zelf is Toon niet zo onder de indruk van de granaat in de kofferbak. "Het ding lag niet in de zon, ik heb er niet mee gegooid of gekke dingen mee gedaan. Dat ding gaat echt niet zomaar af", zegt hij nuchter. LEES OOK: Man brengt oud explosief naar politiebureau, dat daarom ontruimd wordt Als het politiebureau is ontruimd, kan de EOD zijn werk doen. Nog steeds niet helemaal onder de indruk van de situatie, krijgt Toon te horen dat de granaat wél zomaar had kunnen afgaan. "Ik heb wel eens eerder wat dingen gevonden, zoals een luchtdoelgranaat. Ook toen heb ik voorzichtig gedaan, net als nu."

"Zoiets doe ik niet meer."