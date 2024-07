Auto's, tandartspraktijk en tankstations vernield: voorarrest was genoeg

De 32-jarige Mohamed M., die vorig jaar oktober een spoor van vernieling heeft getrokken door Den Bosch en Rosmalen, hoeft niet meer de cel in. Net als de officier van justitie vindt de rechtbank in Den Bosch dat hij lang genoeg (negen maanden) vast heeft gezeten.

Tandartspraktijk zwaar vernield Ruiten van auto’s en huizen werden aan diggelen geslagen, benzinepompen gingen er een voor een aan en geldautomaten werden onklaar gemaakt. In een tandartsenpraktijk werd zelfs voor een ton vernielingen aangericht. Hier moesten beeldschermen, apparatuur en spiegels het ontgelden. Gevolg: zes behandelkamers konden niet worden gebruikt. Zijn gedrag was tijdens zijn vernieltoer volgens justitie 'opvallend kalm en doelgericht'.

De Syriër, die in Nederland geboren is, kon het twee weken geleden niet opbrengen om naar de rechtbank toe te komen. De rechter en de officier van justitie hadden hem graag aan de tand willen voelen: waarom ging hij in de nacht van 5 of 6 oktober zo tekeer? De rechtbank noemt het een 'ware slooptocht'.

Hij moet nog wel 43 dagen de cel in voor een eerdere veroordeling en een totale schadevergoeding van tienduizend euro betalen. De man veroorzaakte in zes uur tijd enorme schade aan tankstations, huizen, auto’s en een tandartspraktijk.

Volgens zijn advocaat heeft de man vermoedelijk een trauma opgelopen toen hij tien jaar lang in een vluchtelingenkamp in Syrië verbleef. Daarna ging het op en af met hem en kwam hij verschillende keren met politie en justitie in aanraking voordat hij zich vorig jaar oktober in de late uurtjes zo liet gaan. Ook kreeg hij het aan de stok met zijn familie en de maatschappelijke opvang in Den Bosch.

Honderd keer aangifte

Er werd ruim honderd keer aangifte gedaan, al vroeg Mohameds advocaat zich af of al deze meldingen terecht op het conto van zijn cliënt geschreven konden worden. In een aantal gevallen heeft de rechter hem gelijk gegeven. De advocaat sluit niet uit dat hij in beroep gaat, omdat de totale schadevergoeding in zijn ogen te hoog uitvalt.

De schade tijdens de vernieltoer was enorm: