112-nieuws: A67 naar Eindhoven dicht • auto zwaar beschadigd na ongeluk

Op de A16 bij Zevenbergschen Hoek is vanmiddag een ongeluk gebeurd, in de richting van Breda naar Rotterdam. Twee auto's en een vrachtwagen botsten op elkaar. Volgens de politie wilde de vrachtwagen invoegen naar de rechterrijstrook, maar zag de bestuurder een auto over het hoofd. De auto moest uitwijken en botste tegen de vangrails. Een andere auto werd daar vervolgens door geraakt. Beide voertuigen raakten beschadigd.

Niemand raakte gewond. Twee rijstroken werden afgesloten, wat leidde tot ruim een uur vertraging. Rond kwart over twee was de weg weer vrij. De vangrail is beschadigd geraakt en wordt na de avondspits gerepareerd.