112-nieuws: motorrijder en auto botsen • fietser zwaargewond

21.20

Een motorrijder en een automobilist zijn frontaal op elkaar gebotst op de Eindstraat in Drunen. Dat gebeurde bij de op- en afrit naar de A59. Beide bestuurders raakten gewond. De motorrijder was er het slechtste aan toe: hij raakte zwaargewond. Ze zijn beiden per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De auto raakte zwaar beschadigd: de voorruit was helemaal gebarsten en ook de zijkant raakte beschadigd. De op- en afrit was even afgesloten, maar inmiddels is die weer open. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren.