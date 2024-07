Aanslag op kickboksers bij sportschool was mogelijk vergissing

De twee Polen die vorig jaar december zijn beschoten bij een vechtsportschool in Breda, zijn mogelijk niet de mensen geweest op wie de aanslag was gericht. De officier van justitie liet dit donderdag doorschemeren bij de rechtbank in Breda.

De schietpartij bij de sportschool aan de Druivenstraat was op 12 december vorig jaar, op klaarlichte dag. De Poolse kickbokser Arkadiusz Wrzosek en zijn sparringpartner hadden er die middag getraind. Ze werden onder vuur genomen toen ze in hun auto stapten. Vier kogels vlogen door de auto en drie kogels raakten ramen van de sportschool. Niemand raakte gewond.

De schutter is spoorloos. In april werden wel twee mannen opgepakt, die op een andere manier betrokken zouden zijn geweest bij de aanslag. Ze stonden donderdag voor het eerst voor de rechter.

Ze kon niet toelichten waarop dit vermoeden is gebaseerd. Wel zei ze nog dat er een verzoek is neergelegd bij de autoriteiten in Oost-Europa om er achter te komen wat het motief voor de schietpartij was.

De schutter zou door de verdachten in twee verschillende auto’s zijn vervoerd. De twee nog jong ogende mannen van 20 uit Rotterdam en 21 uit Loosdrecht hebben bekend dat ze als chauffeur een rol hebben gespeeld. Beiden zeggen echter ook dat ze niet wisten dat ze op deze manier betrokken zouden raken bij een (poging tot) liquidatie. Van een bewuste rol is in hun ogen geen sprake geweest.

De verdachte uit Loosdrecht verklaarde dat hem was gevraagd om in Amsterdam een man met een buitgemaakte pinpas op te halen. Hij zou hem naar Breda moeten brengen. Daar aangekomen vuurde deze man de kogels af op de wagen die bij de sportschool stond. De Loosdrechter zei dat hij in slaap was gevallen nadat hij de man in Breda had afgezet en dat hij niets had meegekregen van de schoten.

De Rotterdammer vertelde dat hij via Snapchat was benaderd om diezelfde middag iemand in Breda op te pikken. Ook hier ging het om de schutter. Die belde, nadat hij de schoten had gelost, in paniek de Rotterdammer op om hem in Breda op te halen. Tot grote schrik van de Rotterdammer stapte hij met een pistool in een Opel Corsa.

Beide verdachten hebben volgens hun advocaten lang genoeg in detentie gezeten. Ze wisten niet wat hun opdrachtgever echt van plan was. Bovendien kampt de man uit Loosdrecht met ernstige nierproblemen. De Rotterdammer maakt zich op zijn beurt grote zorgen over zijn vader en schoonmoeder, die beiden ernstig ziek zijn: “Ik vind het erg dat ik mogelijk de laatste verjaardag van mijn vader heb moeten missen. Ook kon ik de verjaardag van mijn vriendin niet vieren. Zij is er altijd voor mij, nu wil ik er voor haar zijn.”

De rechter stemde niet direct in met het verzoek om hen vrij te laten. Volgen haar hebben beiden zowel tijdens verhoren als tijdens deze eerste zitting niet het achterste van hun tong laten zien. Uiteindelijk streek ze over haar hart, gelet op de nog ‘hele jonge’ leeftijd. Ze verbond er wel strenge voorwaarden aan, zoals elektronisch toezicht en inlevering van de paspoorten.

De zaak gaat op 15 oktober verder.

In Bureau Brabant werden beelden van de schietpartij getoond: