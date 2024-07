Anton (71) liep vijftig keer de Vierdaagse, nu stopt hij er écht mee

Anton Engelmann (71) uit EIndhoven heeft zijn vijftigste Nijmeegse Vierdaagse voltooid. Zijn rug laat hem in de steek en het is een mooie mijlpaal om afscheid te nemen, zo vindt hij. Al voelt het nog wel onwerkelijk voor de fanatieke wandelaar. "Voor mijn gevoel ben ik er nog niet klaar mee, maar ik moet naar mijn lichaam luisteren."

Anton vindt wandelen heerlijk en begon er ooit mee bij een wandelclub. Maar de vijftien kilometer die daar gewandeld werd, vond hij niet genoeg. Samen met een clubgenoot uit Nijmegen liep hij op zijn achttiende zijn eerste Vierdaagse. Zo soepel als het toen ging, gaat het nu niet meer. Door een beknelde zenuw in zijn rug loopt hij al tien jaar continu met pijn. Wie zoals Anton de vijftig kilometer loopt tijdens de Vierdaagse, moet ook een ochtendmens zijn. Want voor deze afstand start je tussen vier en half vijf 's morgens. Al was dat nu juist heel fijn volgens de Eindhovenaar. "De temperatuur is prima om te lopen dan en dat blijft zo tot acht uur."

"Alles lekte wat kon lekken door de warmte."

Daarna wordt het snel warmer, volgens Anton. "Tussen twaalf en drie was het heet, maar donderdag voelde wel warmer aan. En dan lekt alles wat kan lekken", vertelt Anton met een lach. Hij mag overigens ook dertig kilometer lopen vanwege zijn leeftijd van 71 jaar, maar dat is voor hem geen optie. Met vijftig voltooide Vierdaagse-edities zou je verwachten dat hij een hele waslijst aan tips heeft voor beginnende wandelaars, maar Anton ziet dat anders. "Wat de beste schoenen, kleding en training zijn voor de Vierdaagse is voor iedereen anders. Tips zijn er genoeg, maar iedereen moet een manier vinden die voor zichzelf het beste werkt."

"Blaren? Die heb ik bijna nooit gehad in al die jaren."

Maar voor de gevreesde blaren heeft Anton nog wel wat tips. "Crèmes, speciale sokken, maar sommige mensen zweren ook bij teensokken." Zelf heeft Anton dit alles nooit nodig gehad. "Ik heb in die vijftig jaar misschien maar drie of vier blaren gehad. Gewoon niet te hard lopen en ikzelf gebruik smeersels om je huid te versterken om blaren te voorkomen." Anton is inmiddels een beetje een bekendheid geworden in de Vierdaagse, maar niet op de prikpost. "Na zoveel jaren lopen, weet ik wel wat voor mij het beste werkt." Maar vrijdagmiddag liep de Eindhovenaar dan toch voor de laatste keer over de Via Gladiola, de finish van de Nijmeegse Vierdaagse, en krijgt hij een bijzondere medaille.

"Mijn kleindochter wil ook gaan lopen en dan moet opa wel mee he."