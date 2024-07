Eigenaresse ontsnapte serval is met vakantie, maar komt snel weer terug

De eigenaresse van de ontsnapte serval in Helmond, is op vakantie, maar komt snel weer terug naar huis, zegt haar familie. En dan is het beest ook zo weer gevonden, zegt een neef: “Als Mufasa de stem van Sabrina hoort, dan komt hij meteen weer naar huis. Ze komt dinsdag weer terug van vakantie.” Sabrina, de eigenaresse van Mufasa, viert momenteel vakantie in Griekenland.

De serval met de naam Mufasa ontsnapte vrijdag in de Helmondse wijk Houtsdonk. De politie verstuurde die nacht een Burgernetmelding naar alle telefoons in Helmond. Daarin werd opgeroepen honden en katten binnen of aangelijnd te houden. Het dier kan namelijk gevaarlijk zijn. De serval is vermoedelijk door een raam uit de woning, waar ook de vrouw woont, ontsnapt.

“Ook als ze de achterdeur open zet, loopt hij gewoon weer naar binnen.”