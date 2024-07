Kweekvlees is hard op weg naar ons bord, dit moet je weten

Kweekvlees, het klinkt als iets eigenaardigs en het is moeilijk voor te stellen dat het ooit op ons bordje ligt. Onlangs mocht een select gezelschap de allereerste kweekvleesburger in Europa proeven, gemaakt uit stamcellen van een koe. Maar wat is kweekvlees en wat kan het ons brengen?

Voor het verzamelen van stamcellen was voorheen serum van een ongeboren kalf nodig. Maar die techniek is inmiddels achterhaald.

Wat is kweekvlees? Kweekvlees wordt gemaakt van stamcellen van levende dieren. Er wordt een heel klein stukje spier- en vetweefsel uit de bil van een koe (of een ander dier) gehaald. Daar worden stamcellen uitgehaald. Deze stamcellen worden gevoed met eiwitten, suikers, aminozuren en vetten. De stamcellen vermeerderen zich, het vlees groeit en zo krijg je kweekvlees.

Wie heeft kweekvlees ooit bedacht?

Kweekvlees is een Nederlandse uitvinding van arts en onderzoeker Willem van Eelen. Al in de jaren tachtig zag hij dat de huidige manier van vlees produceren niet goed was voor dieren en het milieu.

In de geneeskunde maakte hij kennis met stamcelonderzoek, dat werd gebruikt om huid en organen te kweken. Met die techniek bedacht hij een methode om vlees te kweken. Van Eelen overleed in 2015, zijn dochter Ira van Eelen zet zijn werk voort.

Hoe smaakt kweekvlees?

"Dat is eigenlijk een heel rare vraag", vindt Ira van Eelen. Zij proefde kweekvlees al in 2017. "Men gaat ervan uit dat het anders smaakt, maar dat doet het dus niet. Het is een saai antwoord, maar het smaakt naar vlees."

Wat zijn de voordelen van kweekvlees?

De koe hoeft niet te worden geslacht, maar kan blijven leven. Dat is een dikke plus voor dierenwelzijn. Van één biopt dat bij een koe wordt afgenomen, kan in vier tot zes weken 10.000 kilo vlees worden gemaakt. Dat betekent volgens boer Leon dat hij met 35 koeien de hele regio Eindhoven kan voorzien van vlees.

Het produceren van kweekvlees heeft minder impact op het milieu. Zo is er minder water nodig, minder land en er is minder uitstoot van broeikasgassen.

Wat zijn de nadelen van kweekvlees?

In 2013 toonde Mark Post (directeur en wetenschapper van Mosa Meat) de allereerste kweekvleesburger aan de wereld. Deze burger kostte ruim 250.000 euro. Inmiddels is de prijs gezakt, maar het is nog altijd erg duur. Dat komt omdat kweekvlees nog niet verkocht mag worden. Als bedrijven opschalen, zal de prijs omlaag gaan. De verwachting is dat kweekvlees eerst verkrijgbaar zal zijn in de duurdere restaurants.

Ook worden er nog vraagtekens gezet of kweekvlees op termijn echt zo duurzaam is als nu berekend.