Kweekvlees is nog niet op de markt maar we vinden er wel wat van

Kweekvlees voelt voor de meeste mensen nog als een ver-van-je-bedshow. Het is voor ons 'simpele' mensen amper voor te stellen dat je vlees kunt eten zonder dat er een dier voor is geslacht. “We vinden het raar. Maar als we er langer over praten, ook weer niet.”

“Veel mensen reageerden afwijzend of verbaasd. Maar als mensen met elkaar in gesprek gingen, zag je een verandering. Dan ging het gesprek heen en weer, ontstonden er discussies over hoe natuurlijk ons vlees vandaag de dag is. Het is een proces van langzaam wennen aan het idee, er steeds meer over te weten komen, ook over de problemen met vlees”, vertelt Van der Weele.

Cor van der Weele was bijzonder hoogleraar humanistische filosofie aan de Wageningen Universiteit. Ze ging in gesprek met burgers om te onderzoeken wat zij van kweekvlees vonden.

Al neemt dat niet weg dat er ook politieke tegenstand is en dat er gelobbyd wordt door bedrijven voor wie belangen op het spel staan. “Op rechts zijn de mensen bang dat GroenLinks en D66 ze gaan vertellen wat ze wel of niet mogen eten. Het gaat niet vanzelf, er zijn conflicten en verschillende belangen”, ziet ook Van der Weele.

Is de angst voor boeren om verdrongen te worden terecht? Volgens subsidiefonds Landbouwinnovatie Brabant (LIB) is er juist behoefte aan verschillende oplossingen. Voorzitter Geert Wilms: “Daar vraagt de maatschappij om en dat maakt ons systeem ook robuuster. Ik geloof niet in één oplossing, kweekvlees is maar een onderdeel daarvan.” Veefokker Leon Moonen wil een eigen kweekvleesboerderij beginnen. Hij ziet kweekvlees als een kans voor boeren.

Een rondgang langs Brabantse organisaties met de vraag wat zij van kweekvlees vinden, levert geen harde uitspraken op. De boerenorganisatie ZLTO geeft aan dat ze nog geen mening heeft over kweekvlees, de Brabantse Milieufederatie zegt dat ze niet actief bezig is met het onderwerp. De Dierenbescherming is wel uitgesproken voorstander: “Als er aantoonbaar vlees van dezelfde kwaliteit geproduceerd kan worden, zónder dat een dier hoeft te worden geslacht, is dat pure winst”, aldus een woordvoerder.

Volgens Van der Weele bleek uit haar onderzoek dat mensen ook belang hechten aan waar het vlees vandaan komt. Het idee dat vlees uit een fabriek komt en wordt gemaakt door mannen in witte jassen, schrikt af.

“We spraken met mensen over verschillende scenario’s. ‘Het varken in de achtertuin’ was er daar een van. Oftewel kleinschalige productie van kweekvlees op boerderijen. Over dat idee was het enthousiasme in de groep het grootst. Geen grote bedrijven die het doen, maar gewoon in de buurt. Dat je weet waar je vlees vandaan komt en dat je een band kunt opbouwen met het dier.”

Hoe groot schat ze de kans in dat kweekvlees voet aan de grond krijgt? “De opschaling is nog een obstakel omdat het duur en moeilijk is. Dat maakt de kleinschalig productie bij Leon Moonen op een kweekvleesboerderij extra interessant. Kweekvlees komt dichterbij, maar het is ook een spannende tijd met alle belangen die er spelen. Ik durf dan ook niks te voorspellen maar het krijgt wel een kans. Hoe groot die kans is, moeten we afwachten.”

