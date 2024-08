Let op: uur extra reistijd door afgesloten A65 en N65 vanwege onderhoud

Het is vakantie, maar de wegwerkzaamheden gaan gewoon door. Hierdoor moet het verkeer tussen de knooppunten Vught en De Baars op de A65 en N65 rekening houden met afsluitingen. De beperkingen gelden vanaf zondagnacht in de richting van Tilburg en duren een week lang. Ze zijn nodig, omdat het wegdek aan grondig onderhoud toe is. Rijkswaterstaat waarschuwt voor een extra reistijd van misschien wel een uur.

Het verkeer in de richting van Den Bosch kon afgelopen week vanwege de afsluiting niet over de weg en moest omrijden. Weggebruikers in de andere rijrichting, die van Tilburg, zijn dus deze week aan de beurt. De weg is van maandag 5 augustus twee uur 's nachts tot maandag 12 augustus 2024 vijf uur 's morgens dicht. LEES OOK: Groot onderhoud aan wegen: veel wegafsluitingen in loop van het jaar Tijdens de afsluitingen op de A65 en N65 zijn ook de tussenliggende aansluitingen en kruisingen afgesloten. De kruising Molenstraat/Torenstraat (Helvoirt) blijft beschikbaar voor lokaal verkeer. Voor fietsers en voetgangers blijven enkele oversteekplaatsen mogelijk. Verder adviseert Rijkswaterstaat de gele omleidingsborden te volgen. De afsluiting van de A65 en N65 leidde de afgelopen tot extra drukte in Oisterwijk:

De omleidingsroutes voor het verkeer dat richting Den Bosch wil (kaartje: Rijkswaterstaat).