Dag 4 Olympische Spelen: Scheenaard finalist, Van Lieshout uitgeschakeld

Op de Olympisch Spelen in Parijs komen ook dinsdag weer Brabanders in actie. Zo zijn de ogen bijvoorbeeld gericht op judoka Joanne van Lieshout uit Lierop. In dit dagoverzicht houden we je op de hoogte van de prestaties van onze provinciegenoten.

Van Lieshout is regerend wereldkampioene in de klasse tot 63 kilogram. Van haar werd veel verwacht.

Joanne van Lieshout uitgeschakeld Judoka Joanne van Lieshout is uitgeschakeld in het olympisch judotoernooi. Ze verloor zojuist in de tweede ronde, in de klasse tot 63 kilogram, van Kim Ji-su uit Zuid-Korea. De Lieropse was in de eerste ronde vrijgeloot.

Van Lieshout neemt het in haar eerste duel op tegen de Zuid-Koreaanse Jisu Kim. "Het Koreaanse judo staat bekend om een hoge handelingssnelheid en veel schouderworpen. Je komt tegen dat soort tegenstanders niet makkelijk in je eigen spel, want zij willen dicteren. Van Lieshout moet Kim snel vastpakken en niet achter haar aan lopen."

Lisa Scheenaard naar finale dubbeltwee Lisa Scheenaard, van de Eindhovense Studenten Roeivereniging Thêta, heeft zich met Martine Veldhuis in de dubbeltwee geplaatst voor de olympische roeifinale. Ze finishten als tweede in de halvefinaleheat, na een uitstekende tweede kilometer. Ze kwamen vlak achter de grote titelfavorieten uit Nieuw-Zeeland over de eindstreep. De finale is donderdagochtend.

De 21-jarige Van Lieshout is wereldkampioen en behoort tot de favorieten in haar gewichtsklasse.

Judoka Van Lieshout tegen Koreaanse Joanne van Lieshout uit Lierop neemt het straks in haar eerste partij van het judotoernooi, in de klasse tot 63 kilogram, op tegen Jisu Kim. De Zuid-Koreaanse won eerder vanochtend van Barbara Timo uit Portugal, met ippon binnen vier minuten. Van Lieshout was in de eerste ronde vrijgeloot.

Triatlonploeg maakt zich niet druk over vieze Seine

De Nederlandse triatleten maken zich niet druk over het vieze water in de Seine, waar het zwemmen als onderdeel van de olympische triatlon moet worden afgewerkt. Vanwege het vieze water - dat nog niet aan de veiligheidsnormen voldoet - is de wedstrijd voor de mannen die voor vanochtend op het programma stond uitgeteld naar woensdagochtend. De vrouwen, met Maya Kingma uit Breda, komen diezelfde dag in actie, dit om acht uur in de ochtend.

"We kunnen niet anders dan dit besluit van de organisatie volgen", reageert de uit Tilburg afkomstige bondscoach Marcel Wouda. "Het is zoals het komt. We hebben de seinen gekregen dat het woensdag in orde gaat zijn."