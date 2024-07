Dag 4 Olympische Spelen: Schoon naar achtste finale, Steenbergen finalist

Op de Olympisch Spelen in Parijs komen ook dinsdag weer Brabanders in actie. Veel ogen waren gericht op judoka Joanne van Lieshout uit Lierop, maar ook in het zwemmen, de paardensport, het hockey en het handboogschieten hebben we troeven. In dit dagoverzicht houden we je op de hoogte van de prestaties van onze provinciegenoten.

Marrit Steenbergen medaillekandidaat op de 100 vrije slag

Wereldkampioene Marrit Steenbergen uit Eindhoven heeft zich dinsdagavond geplaatst voor de finale van de 100 meter vrije slag. Steenbergen zwom een tijd van 52,86 en gaat als vijfde naar de finale. De finale van het koningsnummer staat woensdagavond om 20.30 uur op het programma. Steenbergen is niet de grootste favoriet, maar wordt wel gezien als een medaillekandidaat. Sarah Sjöström en oud-wereldkampioene Mollie O'Callaghan uit Australië worden gezien als grootste kanshebbers voor goud en zilver.

Steenbergen na haar halve finale (Foto: ANP)

Beachvolleybalster Schoon naar achtste finale

Raisa Schoon uit Werkendam heeft zich met Katja Stam geplaatst voor de achtste finale van het olympisch beachvolleybaltoernooi. Ze versloegen Akiko Hasegawa en Miki Ishii uit Japan met 21-16 en 21-14. Dit is de tweede poulezege voor Schoon en Stam. Eerder klopten ze Monika Paulikiene en Aine Raupelyte uit Litouwen met 21-19 en 21-17. Zondag nemen ze het tijdens hun laatste groepswedstrijd op tegen Carol en Barbara uit Brazilië. Raisa is de dochter van Debora Schoon-Kadijk, die zelf ook uitkwam op de Olympische Spelen. LEES OOK: Moeder en dochter twee keer op de Spelen: 'Allebei heel analyserend'

Raisa Schoon duikt naar de bal (foto: ANP 2024/ Louise DelmotteAP Photo).

Handboogschutster Van der Winkel in eerste ronde uitgeschakeld

Handboogschutster Laura van der Winkel uit Best is in haar eerste individuele wedstrijd op de Olympische Spelen van Parijs meteen uitgeschakeld. De 22-jarige debutante verloor met 7-1 van de als zesde geplaatste Indonesische Diananda Choirunisa. Van der Winkel schoot alleen in de derde set een gelijk aantal punten. Na een 59e plek in de kwalificatie, met 64 deelneemsters, wist Van der Winkel al dat de knock-outfase een moeilijk verhaal ging worden. Zondag verraste ze met Gaby Schloesser en Quinty Roeffen wel door als laagst geplaatste de strijd om het brons van de landenwedstrijd te halen. Daarin was Mexico te sterk.

Laura van der Winkel in actie tegen Indonesische Diananda Choirunisa (Foto: ANP)

Hockeyers geven in slotfase winst uit handen

De Nederlandse hockeyers zijn in hun derde groepswedstrijd op de Olympische Spelen niet verder gekomen dan een gelijkspel, 2-2, tegen Groot-Brittannië. De ploeg van de Boxtelse bondscoach Jeroen Delmee verspeelde in de slotfase een voorsprong van 2-0. Nederland, de huidige nummer 1 van de wereld, had in de topper tegen Groot-Brittannië moeite om door de defensie van de Britten te breken. Ook de strafcorner van Jip Janssen liep niet naar behoren. Aan het einde van het derde kwart brak olympisch debutant Floris Wortelboer uit Teteringen de wedstrijd open met een hard backhandschot; 1-0. Thijs van Dam verdubbelde in het laatste kwart de voorsprong via een tip in na goed voorbereidend werk van Tjep Hoedemakers.

Floris Wortelboer is blij nadat hij de 1-0 maakt tegen Groot-Brittannië (foto: via ANP).

Na de Britse aansluitingstreffer van Lee Morton vijf minuten voor tijd wisselde Groot-Brittannië zijn keeper voor een veldspeler in de jacht op de gelijkmaker. Na een groene kaart voor Koen Bijen (HC Den Bosch) sloegen de Britten in de laatste minuut toe via een strafcorner; Morton maakte zijn tweede treffer van de middag. Nederland, de regerend Europees kampioen, won eerder in Parijs de eerste twee poulewedstrijden van respectievelijk Zuid-Afrika (5-3) en Frankrijk (4-0). TeamNL loopt vier medailles achter op prognose Gracenote

TeamNL loopt na de vierde dag van de Olympische Spelen vier medailles achter op de prognose die databureau Gracenote vooraf heeft gemaakt. Door de uitschakeling van judoka's Joanne van Lieshout en Frank de Wit blijft de teller ook na dinsdag nog op nul staan in Parijs. Gracenote had in aanloop naar de Spelen medailles voorspeld voor de estafettezwemsters 4x100 vrij (zilver), wielrenster Ellen van Dijk (brons), mountainbikester Puck Pieterse (brons) en judoka Van Lieshout (brons). Zij grepen allemaal naast een plak in de eerste dagen. Gracenote had TeamNL op 34 medailles ingeschaald, waarvan liefst 16 gouden. Volgens het databureau heeft Nederland nog geen voorspelde gouden medaille laten liggen in Parijs. Wereldkampioene Steenbergen als vierde door op 100 vrij

Wereldkampioene Marrit Steenbergen uit Eindhoven heeft zich als vierde geplaatst voor de olympische halve finales van de 100 meter vrije slag. Ze zwom in de series van het koningsnummer in Parijs 53,22. De Zweedse wereldrecordhoudster Sarah Sjöström was de snelste in 52,99. De halve finale wordt vanavond om 21.33 uur gezwommen. Mocht ze de finale van de vrije slag bereiken, dan staat Steenbergen woensdagavond om halfnegen weer op het startblok.

Steenbergen gaat als vierde door (foto: ANP).

Steenbergen geldt niet als grote favoriet voor goud op de 100 vrij, maar is wel medaillekandidaat. Bij het behalen van haar wereldtitel in februari in Doha ontbraken onder anderen Sjöström en oud-wereldkampioene Mollie O'Callaghan uit Australië. Migraine-aanval judoka Van Lieshout na nederlaag

Judoka Joanne van Lieshout uit Lierop is na haar verrassende vroege uitschakeling op de Olympische Spelen van Parijs geveld door een migraine-aanval. Dat zei haar coach Garmt Zijlstra kort na de nederlaag van de 21-jarige regerend wereldkampioene in de klasse tot 63 kilogram. Van Lieshout verslapte heel even in de slotfase van haar partij tegen de Zuid-Koreaanse Kim Jisu en moest een waza-ari incasseren. "Ze heeft hoofdpijn en ziet vlekken. Ik heb dat nog niet eerder meegemaakt bij haar, ook al weten we dat ze diabetes heeft", zei Zijlstra. "Ik kan niet zo goed vertellen wat er precies fout ging op de mat, want Joannes gezondheid is het belangrijkste. Ik wilde haar zo snel mogelijk in de medische post hebben." Dressuuramazone Van Liere en Hermès zijn eindelijk 'olympians'

Dressuuramazone Dinja van Liere en haar toppaard Hermès hebben succesvol gedebuteerd op de Olympische Spelen. In de tuinen achter het paleis van Versailles behaalde ze in de Grand Prix-wedstrijd een score van 77,764. Dat is in principe genoeg voor een plaats in de kür op muziek, wanneer het om de medailles gaat.

Dinja van Liere in actie (archieffoto: ANP 2024/Stefan Lafrentz).

Het is ook een goede bijdrage voor het team dat zich moet plaatsen voor de Grand Prix Special, de landenfinale. De andere twee Nederlanders - Hans Peter Minderhoud en Emmelie Scholtens - komen morgen in actie. Van Liere miste drie jaar geleden olympische deelname omdat haar paard Hermès bij de mondiale paardensportbond FEI als Duits stond ingeschreven, een administratieve fout die niet op tijd te herstellen bleek. "Na al die ellende rond Tokio wilde ik zo graag. Eenmaal gekwalificeerd had ik nog wel 100.000 scenario's in mijn hoofd waardoor het niet zou lukken. Maar nu zijn we 'olympians'. Daar ben ik heel blij mee." Joanne van Lieshout uitgeschakeld

Judoka Joanne van Lieshout is uitgeschakeld in het olympisch judotoernooi. Ze verloor zojuist in de tweede ronde, in de klasse tot 63 kilogram, van Kim Ji-su uit Zuid-Korea. Zij won met een waza-ari. Van Lieshout was in de eerste ronde vrijgeloot. De Lieropse is regerend wereldkampioene in de klasse tot 63 kilogram. Van haar werd veel verwacht.

Judoka Joanne van Lieshout verloor van Ji su Kim (foto: ANP 2024/Iris van den Broek).

Henk Grol verwacht podiumplaats Van Lieshout

Henk Grol, voormalig topjudoka en nu commentator voor de NOS, had op voorhand goede hoop dat Joanne van Lieshout vandaag een medaille zou pakken. "Ik verwacht dat ze als regerend wereldkampioen het podium gaat halen", zei hij op tv. "Het Koreaanse judo staat bekend om een hoge handelingssnelheid en veel schouderworpen. Je komt tegen dat soort tegenstanders niet makkelijk in je eigen spel, want zij willen dicteren. Van Lieshout moet Kim snel vastpakken en niet achter haar aan lopen." LEES OOK: Deze Brabanders komen vandaag in actie op de Spelen

Joanne van Lieshout in actie (foto: ANP 2024/Naoki Nishimura)

Lisa Scheenaard naar finale dubbeltwee

Lisa Scheenaard, van de Eindhovense Studenten Roeivereniging Thêta, heeft zich met Martine Veldhuis in de dubbeltwee geplaatst voor de olympische roeifinale. Ze finishten als tweede in de halvefinaleheat, na een uitstekende tweede kilometer. Ze kwamen vlak achter de grote titelfavorieten uit Nieuw-Zeeland over de eindstreep. De finale is donderdagochtend. LEES OOK: Deze kampioen Tegenwindfietsen is ook een succesvolle olympische sporter

Lisa Scheenaard (links) blij met de plaatsing voor de finale in de dubbeltwee met Martine Veldhuis (foto: ANP 2024/Robin Utrecht).

Judoka Van Lieshout tegen Koreaanse

Joanne van Lieshout uit Lierop neemt het straks in haar eerste partij van het judotoernooi, in de klasse tot 63 kilogram, op tegen Jisu Kim. De Zuid-Koreaanse won eerder vanochtend van Barbara Timo uit Portugal, met ippon binnen vier minuten. Van Lieshout was in de eerste ronde vrijgeloot. De 21-jarige Van Lieshout is wereldkampioen en behoort tot de favorieten in haar gewichtsklasse. LEES OOK: Van Lieshout vond haar winnende finale tijdens het WK judo eigenlijk haar minste partij

Joanne van Lieshout won goud tijdens het WK in Abu Dhabi (foto: ANP 2024/Ali Haider).

Triatlonploeg maakt zich niet druk over vieze Seine

De Nederlandse triatleten maken zich niet druk over het vieze water in de Seine, waar het zwemmen als onderdeel van de olympische triatlon moet worden afgewerkt. Vanwege het vieze water - dat nog niet aan de veiligheidsnormen voldoet - is de wedstrijd voor de mannen die voor vanochtend op het programma stond uitgeteld naar woensdagochtend. De vrouwen, met Maya Kingma uit Breda, komen diezelfde dag in actie, dit om acht uur in de ochtend. "We kunnen niet anders dan dit besluit van de organisatie volgen", reageert de uit Tilburg afkomstige bondscoach Marcel Wouda. "Het is zoals het komt. We hebben de seinen gekregen dat het woensdag in orde gaat zijn."

De waterkwaliteit van de Seine is door de forse regenval van afgelopen weekend slecht (foto: ANP 2024/Robin Utrecht).